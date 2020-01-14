MAGAZİN
  4. Ebru Ceylan'ın "Ebedi Bir An" fotoğraf sergisi İstanbul'da açıldı

Ebru Ceylan'ın "Ebedi Bir An" fotoğraf sergisi İstanbul'da açıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 14.01.2020 22:24 | Son Güncelleme

Sergi, 10 Şubat'a kadar Ekavart Gallery'de ziyaret edilebilecek

İSTANBUL (AA) - Fotoğraf sanatçısı Ebru Ceylan'ın çalışmalarının yer aldığı "Ebedi Bir An" fotoğraf sergisi açıldı.

Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı'nın (EKAV) ev sahipliğinde Ekavart Gallery'de sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide fotoğrafların yanı sıra videoart ve ses enstalasyonlu bir lightbox çalışması da yer aldı.

Ebru Ceylan, 4. kişisel sergisine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada "Ebedi Bir An" isminin doğada fotoğraf çekme sürecinde karşılaştığı bir duygunun tezahürü olarak ortaya çıktığını söyledi.

Doğanın karşısında, güzelliğin dışında daha yüksek bir duygu hissettiğini ve bunun ne olduğu üzerine düşünmeye başladıktan sonra sergi fikrinin ortaya çıktığını belirten sanatçı, "Fotoğraf çekimleri sırasında tipik güzel manzaralar değil biraz daha farklı olan bir şey hissediyordum." diye konuştu.

- "Fotoğraflar Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde çekildi"

Ceylan, 25 yıldır fotoğraf çektiğini, projeyle ilgili çalışmalarının ise yaklaşık 5 yıllık bir süreci kapsadığını, projede yer alan 20'ye yakın fotoğrafının 10 tanesinin sergide yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Fotoğraflar Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde, özellikle insan eli değmemiş ıssız yerlerinde çekildi. Bunu özellikle tercih ettim çünkü insan algısını aşan bir gerçeklik üzerine çalışmak istiyordum. İnsan algılarının, düşünce gücünün dışında olan sadece sezgileriyle hissedebileceği bir gerçeklik üzerinden. Bu nedenle mümkün olduğunca insan izi olmayan mekanları tercih ettim."

Sergide gece seslerinin eşlik ettiği ışıklı bir levhada sergilenen gece fotoğrafının da yer aldığını anımsatan Ceylan, "Fotoğraf çekerken çok sık şunu düşünüyorum. Burası o kadar güzel bir mekan, sesiyle, ışığıyla, havasının kokusuyla fakat fotoğraf bunların sadece çok küçük bir kısmını yansıtabilecek. Fotoğrafın bu kısıtlı alanını biraz daha zenginleştirmek amacıyla video ve ışıklı bir enstalasyon koyma düşüncesi gelişti." şeklinde konuştu.

Eşi yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğrafları çektiği gezilerin çoğunda yanında olduğunu hatırlatan Ceylan, "Beraber yaptığımız Anadolu gezilerinde ortaya çıkan işler bunlar. Çekim sürecinde vardı ama sergideki hallerini henüz görmemişti, burada sergide görüyor şu an." ifadesini kullandı.

Açılışına sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı sergi, 10 Şubat'a kadar Ekavart Gallery'de görülebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuçSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuç
Bakan Ersoy: Müze ziyaretçileri sayısında ciddi artışlar olduBakan Ersoy: Müze ziyaretçileri sayısında ciddi artışlar oldu
Kadın yönetmenler festivali başlıyorKadın yönetmenler festivali başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ebedi Bir An, Ebru Ceylan, Ekavart, fotoğraf sergisi,

En Çok Okunan Haberler

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

CHP'li vekile 'mahrem görüntülerle' şantaj!

CHP'li vekile 'mahrem görüntülerle' şantaj!

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

28 kişinin oynadığı 'Laz Kit'i 27 kişi izledi!

28 kişinin oynadığı 'Laz Kit'i 27 kişi izledi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Ersoy: Müze ziyaretçileri sayısında ciddi artışlar oldu

Bakan Ersoy: Müze ziyaretçileri sayısında ciddi artışlar oldu

Kadın yönetmenler festivali başlıyor

Kadın yönetmenler festivali başlıyor

Türk Kültür Ajandası tanıtıldı

Türk Kültür Ajandası tanıtıldı

Diyarbakır’da ’Sıfır Bir’ izdihamı

Diyarbakır’da ’Sıfır Bir’ izdihamı

Silvan’da ’Sere sale’ kutlamaları

Silvan’da ’Sere sale’ kutlamaları

Bu evde bir terslik var

Bu evde bir terslik var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.