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Ebru Cündübeyoğlu: Disleksi bir hastalık değildir

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.12.2018 12:11 | Son Güncelleme

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ebru Cündübeyoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen konferansa katıldı.

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA) - Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ebru Cündübeyoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda düzenlenen konferansa katıldı. Cündübeyoğlu, "Disleksi bir hastalık, rahatsızlık değildir. Normal bir zeka veya normal üstü bir zekaya sahipseniz herhangi bir nörolojik rahatsızlığa sahip değilseniz ve konulmuş bir psikolojik hastalığınız yoksa bazı şeyleri öğrenmekte sıkıntı çekiyorsanız disleksiden söz etmek mümkün" dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilen 'Hayata Dair Sohbetler' konferansının konuğu ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu oldu. Konferansa çok sayıda havalimanı çalışanı katıldı. Ebru Cündübeyoğlu, katılımcılarla disleksi (öğrenme güçlüğü) üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Konferansa katılan Sabiha Gökçen Havalimanı çalışanları keyifli anlar yaşarken konferans sonunda İSG Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal ve İSG İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan, Ebru Cündübeyoğlu’na katılımlarından dolayı plaket verdi. Ebru Cündübeyoğlu konferans sonunda Demirören Haber Ajansı(DHA)’ya yaptığı açıklamada,"Öğrenme farklılığı, öğrenim tarzı ile olan bir durum. Disleksi öğrenirken yaşanılan farklılıkları anlatan bir durum. Ben öğrenme güçlülüğü demeyi sevmiyorum, öğrenme farklılığı daha doğru bir ifadedir. Çünkü bir hastalık değil. Sağ el ile yazmak, sol el ile yazmak kadar basit anlatabilecek bir şey aslında" diye konuştu.

“DİSLEKSİ BİR HASTALIK DEĞİLDİR”

Disleksinin hastalık olmadığını belirten Ebru Cündübeyoğlu, "Disleksi bir hastalık bir rahatsızlık değildir. Normal bir zeka veya normal üstü bir zekaya sahipseniz herhangi bir nörolojik rahatsızlığa sahip değilseniz ve konulmuş bir psikolojik hastalığınız yoksa bazı şeyleri öğrenmekte sıkıntı çekiyorsanız disleksiden söz etmek mümkün. Bu çözülebilecek veya hayatı karmakarışık yapacak bir durum değil. Dediğim gibi öğrenme tarzı ile ilgili bir durum. Herkesin bir tarzı var. Mesela okula giden iki tane yol var. Birincisi uzun yol, ikincisi kısa yol. Bu yollara öğrenme diyecek olursak çok büyük bir kesim kısa yolu tercih ederek okula gidiyor. Disleksiler öğrenme farklılığı olanlar uzun yolu tercih ederek okula gidiyorlar. Fark aslında budur. Öğrenme farklılığı olanlar, çocukluk zamanında ilk öğrenmeyle tanıştığı ilkokul zamanında bazı sıkıntılar ve zorluklar yaşayabiliyorlar. Atlayarak okuyabiliyorlar, yanlış okuyabiliyorlar. Matematik işlemlerinde, çarpım tablolarında zorlanıyorlar. Sağı, solu karıştırıyorlar. b’yi d, d’yi b karıştırabiliyorlar. 74’ü 47 gibi bir takım şeyler yaşayabiliyorlar. Bunlar bir süreçtir. Uzun eğitim hayatı boyunca bunu kendi tarzınızla öğrenmeye başlıyorsunuz. Çocuklar kendi tarzlarını bilmedikleri için bu durum sancılı geçebiliyorlar. Sonuç olarak eğitim sistemi ile ilgili bir durum. Ailelerin endişelenmesine gerek yok. Bu bir rahatsızlık değil, öğrenim güçlüğü durumdur" ifadelerini kullandı.

“BU KONFERANSTA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Havalimanında görev yapan çalışanlar ile buluştuğu için mutlu olduğunu belirten Ebru Cündübeyoğlu,” Bugün benim için çok özeldi. Burada ben her zaman aile gibi karşılanıyorum. Turnelerim çok olduğu için Sabiha Gökçen Havalimanı’nı çok kullanıyorum. Burada kendimi aile gibi hissediyorum. Çok sıcak bir havası var, çok mutluyum" dedi.

“KEYİFLİ BİR TOPLANTI OLDU”

İSG İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan yaptığı açıklamada,” Bir dönem ara vermiştik. Arkadaşlarımızdan taleplerimiz vardı. Yoğunluğumu atlattık. Yeniden başladık. Dönüşümüz muhteşem oldu diyebilirim. Ebru Hanım sağ olsun öğrenme zorluğu ile alakalı bize hem kendisinin yaşadığı, hem de hayatımızın içerisinde olan bir konudan bahsetti. Yine çok güzel bir sohbet oldu. Bizim için gayet keyifli, verimli, heyecanlı bir toplantıyı geçirmiş olduk" diye konuştu.

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