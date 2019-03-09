Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz’dan kahkaha dolu söyleşi

Akbatı Alışveriş Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başarılı oyuncular Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz’ı konuk etti. Söyleşide, kadın-erkek ilişkileri üzerine eğlenceli bir sohbet gerçekleştiren ikiliden Ebru Cündübeyoğlu, “İlişkilerin dinamikleri değişir. Önemli olan birbirini kırmamaktır” ifadesini kullandı. Yılmaz ise öncelikle tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutladı ve çiftler arasındaki karşılıklı anlayışın önemine vurgu yaptı.

‘Ölü’n Bizi Ayrına Dek’ isimli tiyatro oyununda başrolleri paylaşan Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Akbatı’nın konuğu oldu. Enerjileri ile dikkat çeken ikili söyleşinin ardından katılımcıların sorularını yanıtladı. Kahkaha dolu söyleşinin sonunda Cündübeyoğlu, tüm misafirler ile hep bir ağızdan şarkı söyledi.

Kadın-erkek ilişkileri üzerine eğlenceli bir sohbet gerçekleştiren ikiliden Ebru Cündübeyoğlu, "İlişkiler tabii ki değişir. Biz her an değişmiyor muyuz? Dönem dönem düşülür, küsülür, barışılır. Önemli olan kırmamak" dedi.