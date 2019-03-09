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Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz’dan kahkaha dolu söyleşi

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.03.2019 10:00 | Son Güncelleme

Akbatı Alışveriş Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başarılı oyuncular Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz’ı konuk etti.

Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz’dan kahkaha dolu söyleşi

Akbatı Alışveriş Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başarılı oyuncular Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz’ı konuk etti. Söyleşide, kadın-erkek ilişkileri üzerine eğlenceli bir sohbet gerçekleştiren ikiliden Ebru Cündübeyoğlu, “İlişkilerin dinamikleri değişir. Önemli olan birbirini kırmamaktır” ifadesini kullandı. Yılmaz ise öncelikle tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutladı ve çiftler arasındaki karşılıklı anlayışın önemine vurgu yaptı.

‘Ölü’n Bizi Ayrına Dek’ isimli tiyatro oyununda başrolleri paylaşan Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Akbatı’nın konuğu oldu. Enerjileri ile dikkat çeken ikili söyleşinin ardından katılımcıların sorularını yanıtladı. Kahkaha dolu söyleşinin sonunda Cündübeyoğlu, tüm misafirler ile hep bir ağızdan şarkı söyledi.
Kadın-erkek ilişkileri üzerine eğlenceli bir sohbet gerçekleştiren ikiliden Ebru Cündübeyoğlu, "İlişkiler tabii ki değişir. Biz her an değişmiyor muyuz? Dönem dönem düşülür, küsülür, barışılır. Önemli olan kırmamak" dedi.

Yılmaz: "Kadın ve erkeğin eşit olduğuna inanmıyorum"
Karşılıklı anlayışın her şeyden önemli olduğunu söyleyen Hakan Yılmaz da "Kadın ve erkeğin eşit olduğuna inanmıyorum. Her canlıyı kadın dünyaya getirir. Bu yüzden kadın her zaman daha üstündür" ifadesini kullandı.
Kızına alışveriş yaparken oyuncak reyonlarında sadece kız çocukların bölümünde bebeklerin bulunduğunu belirten Cündübeyoğlu; "Başta oyuncaklarda değişiklik yapılmalı. Her erkek çocuğunun da bebeği olmalı. İleride baba olacaklar. Çocukken eşitlik aşılandığında ileride cinsiyetçi yaklaşmayacaktır. Zihniyeti değiştirmek lazım" dedi.

Sinema filmi yolda
Hakan Yılmaz ile konuşmadan da anlaşabildiklerini ve birlikte sevilen bir ikili olduklarını belirten Cündübeyoğlu, sinema filmi yapmayı planladıklarını da paylaştı. Yılmaz da sevenlerine "Filmin senaryosunu hazırlıyoruz. Önümüzdeki yıl perdeye aktarmayı planlıyoruz" müjdesini verdi.

Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz’dan kahkaha dolu söyleşi

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