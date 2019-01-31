Ebru Gündeş 5 yıllık suskunluğunu bozdu! 'Bırakın Allah aşkına'

Paylaştığı video ile albümünün çıkış tarihinin 31 Ocak olduğunu ilan eden Ebru Gündeş 15’inci albümü “Aşık”ı Youtube resmi kanalından müzikseverlere sundu. Albümün klibi bugün (31 Ocak perşembe) 14.00'de yayınlanacak.

Ebru Gündeş suskunluğunu bozdu takılıp düştüğümde bir el mi verdiniz?

Ama hepsinden öte dikkat çeken bir şarkı vardı ki o da sevenlerinin gözünden kaçmadı. Yıldız Tilbe, Gökhan Tepe, Ayla Çelik gibi birçok ismin destek verdiği albümün ilk klibi, “Aşık”a çekildi. Beykoz Kundura Fabrikası’nda çekilen klibi Metin Arolat yönetti.

Sözleri Şebnem Sungur'a müziği ise Gökhan Tepe'ye ait olan "Gidiniz" adlı şarkısı son günlerde hakkında çıkan haberlere yönelik cevap niteliğindeydi. Takipçileri Ebru Gündeş için "Kadın artık en sonunda dedikoduculara kibarca defolun artık demiş hayatımdan" gibi yorumlarda bulundu.

PEKİ ŞARKININ SÖZLERİ NEYDİ? Ne yordunuz yoruldunuz, Bilip bilmeden her şeyi kötüye yordunuz, Siz kimdiniz neciydiniz, Bunca dert varken gelip beni mi buldunuz, Ne yaptıysam hep kendime, Benim bir canım var onu da siz mi verdiniz, Sevaplarım var günahlarım, Takılıp düştüğümde bir el mi verdiniz, Gidiniz Allah aşkına, Gidiniz benim yanımda varsın olmasın yeriniz, Hepiniz aşkı unuttunuz, Sevmek değil mi aslında en büyük mucizemiz, Bırakın Allah aşkına Bırakın benim yanımda olmasın varsın yeriniz, Hepiniz aşkı unuttunuz, Sevmek değil mi aslında en büyük mucizemiz.

İKİNCİ BEBEK YOLDA MI? Ebru Gündeş, geçtiğimiz aylarda eşi Reza Zarrab'ın yanına gitmişti. İddialara göre yeniden anne olmak isteyen Ebru Gündeş'in vücudundaki şişlikler hamile olduğunun göstergesiydi.

Amerika'da tutuklandıktan sonra itirafçı olup tanık konumuna geçerek serbest kalan Reza Zarrab'la evliliğini sürdüren Ebru Gündeş'in, New York ziyaretleri sırasında hamile kaldığı iddia edilmişti.

EBRU GÜNDEŞ KİMDİR? O Ses Türkiye'de bir dönem jürilik yapmış olan Ebru Gündeş kimdir? Uzun yıllardır sayısız albümle müzik dünyasında olan Ebru Gündeş nereli ve kaç yaşındadır? İşte Gündeş hakkında hiç bilmedikleriniz...

Ebru Gündeş, 24 Temmuz 1975 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi Müjgan Kumartaşlıoğlu’dur. Babası Remzi Gündeş, ünlü sanatçı 5 yaşındayken evi terk etmiştir. Ebru Gündeş ilkokulu Ankara’da Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulunda tamamlamıştır. Daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul’a yerleşen Ebru Gündeş, maddi sıkıntılar yüzünden eğitimine devam edememiştir.

Güzel sanatçı, bir süre konfeksiyon işçisi olarak çalıştıktan sonra kurulma aşamasında olan Raks Neşe Müzik’in ortağı Neşe Demirkat tarafından keşfedildi. İlk albümünü hazırlamaya başlamadan önce sahne tecrübesi kazanabilmek için bir süre Emel Sayın’a vokalistlik yaptı. Kısa zaman içinde bu renkli dünyaya alışmayı başardı ve ilk albümünün hazırlıklarına başladı.

Ebru Gündeş 1990 yılında Hamdi Vardar ile evlendi. Ancak bu evlilik çok uzun sürmedi 1993 yılında boşandılar. Ardından iş hayatına daha da yoğunlaşan Gündeş, Selçuk Tekay’ın prodüktörlüğünü ve Özkan Turgay’ın aranjörlüğünü yaptığı ilk albümü “Tanrı Misafiri”ni çıkardı. Bu albüm ile yakaladığı başarı tanınmasının yanı sıra pek çok ödülün de sahibi olmasını sağladı. 1994, 1995 ve 1996 yıllarında düzenlenen Kral Tv Video Müzik Ödüllerinde “En İyi KadınTSM Sanatçısı” ödülünü kazandı.

İlk albümünün başarısı üzerine hemen ikinci albüm hazırlıklarına başladı ve 1994 yılında “Tatlı Bela” albümü yayınlandı.

1995 yılında çıkardığı “Ben Daha Büyümedim” adlı albümü ile de iyi bir satış grafiği yakaladı. Bir sonraki albümü “Kurtlar Sofrası”nın ardından kendisine gelen televizyon dizileri için oyunculuk tekliflerini değerlendirdi. 1998 yılında yine Selçuk Tekay prodüktörlüğünde çıkardığı albümü “Sen Allah’ın Bir Lütfusun” ile de önemli satış rakamlarına ulaştı.

1999 yılında çıkardığı “Dön Ne Olur” adlı albümünün tanıtımı sırasında basın mensupları karşısında 1 Aralık 1999 günü beyin kanaması geçirdi. Bu olay üzerine uzunca bir süre hayranlarından uzak kalan Gündeş’in bu albümü 1 milyondan fazla sattı.

Ebru Gündeş, uzun bir dinlenme sürecinin arından 11 Mart 2000 gecesi Bostancı Gösteri Merkezinde ilk konserini verdi. Bu konserin tüm gelirini Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Vakfı Hastanesi Reanimasyon Kliniğine bağışladı. Ünlü şarkıcı, geri dönüşünün ardından Popstar Alaturka adlı ses yarışmasında jüri üyeliği yaptı. 2001 yılında çıkardığı yedinci “Ahdım Olsun” adlı albümünde Türkiye’nin en iyi söz yazarları, bestecileri ve aranjörleri ile çalışan Ebru Gündeş albüm kalitesi ve tirajıyla müzik piyasasının gündemine oturmayı yine başarmıştı.

Ebru Gündeş, 2002 yılında Ömer Durak ile ikinci evliliğini gerçekleştirdi. Ancak bazı nedenlerden dolayı bu evliliğide boşanma ile sonuçlandı 2003 yılında evliliğini bitiren sanatçı, 2003-2004 yılında “Şahane” albümü sevenleri ile buluştu. Ardında 2006 yılında “Kaçak adlı albümü müzik marketlerinde yerini aldı. bu albümü ile kariyerinin en güzel ve verimli günlerini yaşadığını söyleyerek son hız çalışmalarına devam etti ve 2008 yılında “Evet” ismini verdiği albümünü sevenleri ile buluşturdu. Sanatçı Kızıl Mavi, Ölümsüz Aşklar, Harika gibi birçok şarkısı dillerden düşmezken yeni albümünün çalışmalarına başladı.

2010 yılında Azeri iş adamı Reza Zarrab ile evlenen Gündeş’in 2011 yılında Alara adında bir kız çocuğu oldu.