Ebru Gündeş’e açılan tazminat davası hakkında karar verildi

Müzisyen Ahmet Çakır, Ebru Gündeş’in söylediği “Annem İçin” şarkısının “Ölmüş Bil” isimli eseriyle benzer olduğu iddiasıyla 50 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Çakır, Gündeş'in eseri kendisinden izin almadan kullandığını, mali ve manevi haklarının zarara uğradığını iddia etmişti.

İZİNSİZ KULLANIM BEDELİ

Mahkemeye değişik tarihlerde ulaşan iki bilirkişi raporunda da Ahmet Çakır’ın haklı olduğu yönünde görüş bildirilmişti. Bilirkişi, Çakır’ın eserinin izinsiz kullanım bedelinin 7 bin 500 lira olabileceğini belirtmişti. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 3 yıldır devam eden davanın karar duruşmasına her iki tarafın da avukatı katıldı.

DAVASI REDDEDİLDİ

Davalı Ebru Güneş’in avukatı, “Müvekkil yönünden husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz. Söz konusu dava 10 yıllık zaman aşımına uğramıştır.” dedi. Kararını açıklayan mahkeme, Ahmet Çakır’ın davasını reddetti.



