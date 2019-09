EBRU GÜNDEŞ HARBİYE AÇIKHAVA SAHNESİ'NDE 

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL,(DHA)

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunda sahneye çıkan Ebru Gündeş, konsere gelenlere unutulmaz anlar yaşattı. Poll Production organizasyonunda gerçekleşen konserde Gündeş'i sevenleri yalnız bırakmadı. Gündeş'in hayranlarından bazıları, konseri cep telefonlarının kamerasıyla kaydederken bazı hayranları ise sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

"BENİ ONURLANDIRDINIZ"

Ebru Gündeş, "Elim ayağım zangır zangır titriyor. Sanki ilk defa sahneye çıkıyormuşum gibi. Her defasında böyle oluyor. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Her konserde, her defasında beni çok mutlu ediyorsunuz. Beni onurlandırıyorsunuz. Beni ödüllendiriyorsunuz. Çok teşekkür ederim o güzel alkışlarınıza, ilginize, alakanıza, sevginize. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Gündeş, "Bugün Ebru Gündeş şarkıları tabi ki ama böyle acılılarını da söyleyelim, oynayacağımız şeyleri de söyleyelim. Bütün şarkılarımız hemen hemen var gibi" diye konuştuktan sonra ünlü şarkıcı orkestrasını taktim etti. Kendisini dinlemeye gelenlere tekrar selam veren Gündeş, konserine 1998 yılında çıkardığı ve albümünün de çıkış parçası olan 'Sen Allah'ın Bir Lütfusun' parçasıyla devam etti.