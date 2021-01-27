Ebru Gündeş'in Kanlıca'daki yalı davasında flaş gelişme!

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesince sanık Ebru Gündeş Sarraf hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık" suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davada verilen beraat kararına karşı yapılan istinaf başvuruları karara bağlandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesi'nin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararda, yerel mahkemenin hükmünde usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde bir eksiklik olmadığı belirtildi.

KARAR KESİNLEŞTİ

İspat bakımından da değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilen kararda, bu nedenle yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği kaydedildi.

Dairenin oy birliği ile aldığı karar kapsamında Ebru Gündeş Sarraf hakkında verilen beraat kararı kesinleşti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalıları'ndan ikisini 2011'de satın almış, 4 parselini kendi, 5 parselini ise eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirmişti. Sarraf, Osmanlı döneminde inşa edilen ve 1970'de ikinci derece tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlatmış ve bu proje, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Boğaziçi İmar Müdürlüğünce onaylanmıştı.