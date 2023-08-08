Ebru Gündeş’in kız kardeşini görenler şoke oldu! Kimse bilmiyordu... Yıllar sonra ortaya çıktı

Güçlü sesi ve sahne performansıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ebru Gündeş özel hayatıyla da çok konuşuluyor. Henüz 4 yaşındayken babası tarafından terk edilen Gündeş'in babasıyla olan dargınlığı hep gündemdeydi. Yıllarca babasıyla konuşmayan Gündeş, babası Remzi Gündeş'i 18 Eylül 2022 tarihinde toprağa verdi.

Ebru Gündeş'in yıllar sonra bir kız kardeşi olduğu da ortaya çıktı. Gündeş'in kimsenin bilmediği ve gözlerden uzak bir hayat süren bir kız kardeşi olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Remzi Gündeş'in, Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleştirdiği ve bu evlilikte bir kızının daha olduğu öğrenildi.

Ancak, Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile yıllardır görüşmüyor.

İddialara göre; Aslıhan Gündeş Akça ablası Ebru Gündeş ile görüşmek istemiş, sosyal medya aracılığı ile Ebru Gündeş'e birçok mesaj atmış ama Ebru Gündeş kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça ile görüşmemiş mesajlarına da hiçbir zaman cevap vermemiş.



