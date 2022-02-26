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Ebru Gündeş'in yeni aşkı Rassan Khoshnaw Bahar Candan'ın eski aşkı çıktı

26.02.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Gündeş ile Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw yeni bir aşka yelken açtı. Rassan Khoshnaw ile ilgili bombayı ise 'Al Sana Haber'de Bahar Candan patlattı. Gündeş'in yeni aşkı Bahar Candan'ın eski sevgilisi çıktı.

Ebru Gündeş'in yeni aşkı Rassan Khoshnaw Bahar Candan'ın eski aşkı çıktı

Seyhan Soylu’nun moderatörlüğünü yaptığı Al Sana Haber'de Yeliz Yeşilmen, Özlem Uçar, Adrian Öztürk ve Bahar Candan günün yorumcularıydı. Reza Zarrab ile olaylı şekilde boşanmasının ardından Ebru Gündeş, yeni aşk haberiyle magazin gündemine oturdu. Gündeş’ in kendinden 20 yaş küçük Kuzey Iraklı genç iş insanı Rassan Khoshnaw (28) ile birliktelik yaşadığı iddia edilince AL SANA HABER masası yorumcularından Bahar Candan’dan olay yaratacak sözler geldi.

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İş insanı Rassan Khoshnaw’ ın ekrana yansıyan görüntüsünü gören Bahar Candan “Yalnız şu haberdeki adam benim şu halimi görse benden ayrıldığı için kendine kızardı” deyince stüdyodaki herkes şaşkına döndü. Seyhan Soylu “Ebru Gündeş’ in yeni sevgilisi mi? Aaa bu senin eski sevgiliiin. Bombaya bak ” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

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"DAHA ÖNCE DE GÜNEL'E YAPTI"

Seyhan Soylu; “Anlat bakalım bu adamı bize. Gerçi sen anlatmıştın bana ama unutmuşum ben. Bu kişi Bahar’ın yaklaşık 1 sene sırılsıklam aşık olmuş olduğu biriydi. Bana resimlerini falan hep gösterirdi. Ebru Gündeş bunu daha önce Günel’ e de yaptı.” Bahar Candan; “Hayır hiç ilgisi yok. Ben zaten kendimi Ebru Gündeş’ in gençliğine benzetiyorum. Genç olmak her zaman bir adım önde olmaktır. Herhalde bir 50 60 yaşına gelsem Ebru Gündeş olurum. Ben hiç alınmadım. Benim açımdan bir şey yok” dedi. Özlem Uçar; “Ne iş yapıyor peki bu adam?” deyince Seyhan Soylu “Döviz büroları var” diye cevapladı.

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Bahar Candan; “Bu arada, benim şu andaki erkek arkadaşım da Erbil’ li olduğu için bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum.” dedi. Özlem Uçar’ ın “Peki gerçekten kendine ait uçağı var mı?” sorusu üzerine “Evet” yanıtını veren Bahar Candan “Ayrıca yaşı 28 değil 31” diyerek düzeltme yaptı. Masada Ebru Gündeş’ in eski sevgilileri konuşulurken bir dönem birlikte olduğu bilinen ünlülerin menajeri Stelyo Pipis konu olunca Bahar Candan bir anısını anlattı. Candan; “Stelyo ile Kıbrıs’ta bir dostumuz vardı. Onun jetiyle dönerken havaalanındaki bütün çikolataları almıştı bana. Yani sanırım Ebru Gündeş ile ilk ortak sevgilimiz değil” diyen Bahar Candan bir bomba daha patlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Ebru Gündeş
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