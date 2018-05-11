Ebru Gündeş kesenin ağzını açtı! 950 bin TL harcadı

Sanatçı 200 bin doların üzerinde harcama yaptı.
Ebru Gündeş yeni albümü için servet harcadı
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PROJEDE ÜNLÜLER KARMASI
Ebru Gündeş, yaz rekabetinde ‘ben de varım’ diyor! En son ‘Araftayım’ adlı albüm çıkaran Gündeş, 2 yıldır üzerinde çalıştığı projesini sevenleriyle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.
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Albümünde Gökhan Tepe, Serdar Ortaç, Ayla Çelik ve Sıla gibi isimlerle çalışarak adeta yıldızlar karması yaratan Gündeş, projesi için kesenin ağzını açtı. Sanatçının tüm masrafları kendi şirketi Blue Music tarafından üstlendi.
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KESENiN AĞZINI AÇTI
Sanatçı eserler, aranjeler, stüdyo ve canlılar için 200 bin doların üzerinde harcama yaptı. Hiçbir masraftan kaçınmayan Gündeş’in albümünü yayımlamak isteyen müzik şirketleri de sıraya girdi!
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Parçaların kendi şirketlerinden yayımlamak isteyen firmalar, cazip tekliflerle sanatçının kapısını çalarken ünlü ismin, vefa borcu nedeniyle tercihini eski yapımcısı Hüseyin Emre’den (Emre Müzik) yana kullanması bekleniyor. (Akşam Life)
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