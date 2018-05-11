Ebru Gündeş kesenin ağzını açtı! 950 bin TL harcadı

Sanatçı 200 bin doların üzerinde harcama yaptı.

Ebru Gündeş, yaz rekabetinde ‘ben de varım’ diyor! En son ‘Araftayım’ adlı albüm çıkaran Gündeş, 2 yıldır üzerinde çalıştığı projesini sevenleriyle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

2 / 7

Albümünde Gökhan Tepe, Serdar Ortaç, Ayla Çelik ve Sıla gibi isimlerle çalışarak adeta yıldızlar karması yaratan Gündeş, projesi için kesenin ağzını açtı. Sanatçının tüm masrafları kendi şirketi Blue Music tarafından üstlendi.