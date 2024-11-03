Ebru Gündeş konseri CHP'yi karıştırdı! Özgür Özel'den tepki geldi: Doğru değildi, olmamalıydı

CHP'de hareketli günler devam ediyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması nedeniyle milletvekillerinin kampı Esenyurt'ta gerçekleşiyor. Kampın üçüncü gününde, 29 Ekim'de Ankara'da gerçekleşen Ebru Gündeş konseri de gündemdeydi.
Basına kapalı gerçekleşen toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi üyelerine seslendi. Ekol TV'den Eray Görgülü'nün haberine göre; Özel, toplantıda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Ebru Gündeş konserini hedef aldı.
Organize edilmeden önce konserden haberi olmadığını belirten Özel “Ebru Gündeş, Rıza Zarraf’ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı” dedi.
Söz konusu konser maliyetinin 69 milyon TL olduğu iddiasıyla da geniş yankı uyandırmıştı.
Öte yandan Parti Meclisi üyelerine genel bilgilendirmelerde de bulunan Özel son anketlere göre birinci parti olduklarını iddia etti. CHP’nin yüzde 34.3 ile birinci sırada yer aldığını kaydeden Özel, AK Parti’nin de yüzde 31.3 oy oranıyla ikinci parti konumunda olduğunu öne sürdü.
Özel, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye başkanı Ahmet Özer’i ziyaret etmek için girişimlerde bulunduklarını ancak ilgili kurumlardan yazılarına yanıt gelmediğini dile getirdi.
Özgür Özel, 14 günlük Esenyurt nöbetinin ayrıntılarını da parti meclisi üyeleri ile paylaştı. Buna göre CHP Grup Başkanvekilleri başta olmak üzere milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, il ve ilçe örgütlerinden temsilciler 14 gün boyunca Esenyurt Belediyesini ziyaret edecek, personelle selamlaşacak, aynı zamanda ilçede esnaf ziyaretleri de yapılacak.