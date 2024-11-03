Ebru Gündeş konseri CHP'yi karıştırdı! Özgür Özel'den tepki geldi: Doğru değildi, olmamalıydı

CHP'de hareketli günler devam ediyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması nedeniyle milletvekillerinin kampı Esenyurt'ta gerçekleşiyor. Kampın üçüncü gününde, 29 Ekim'de Ankara'da gerçekleşen Ebru Gündeş konseri de gündemdeydi.

ÖZEL'DEN KONSER TEPKİSİ

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi üyelerine seslendi. Ekol TV'den Eray Görgülü'nün haberine göre; Özel, toplantıda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Ebru Gündeş konserini hedef aldı.

RIZA ZARRAF'I HATIRLATTI

Organize edilmeden önce konserden haberi olmadığını belirten Özel “Ebru Gündeş, Rıza Zarraf’ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı” dedi.

69 MİLYON TL MALİYET

Söz konusu konser maliyetinin 69 milyon TL olduğu iddiasıyla da geniş yankı uyandırmıştı.

ANKET AÇIKLADI: “CHP BİRİNCİ PARTİ”

Öte yandan Parti Meclisi üyelerine genel bilgilendirmelerde de bulunan Özel son anketlere göre birinci parti olduklarını iddia etti. CHP’nin yüzde 34.3 ile birinci sırada yer aldığını kaydeden Özel, AK Parti’nin de yüzde 31.3 oy oranıyla ikinci parti konumunda olduğunu öne sürdü.

“SİLİVRİ YAZILARIMIZA YANIT GELMİYOR”

Özel, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye başkanı Ahmet Özer’i ziyaret etmek için girişimlerde bulunduklarını ancak ilgili kurumlardan yazılarına yanıt gelmediğini dile getirdi.

CHP'NİN 14 GÜNLÜK ESENYURT NÖBETİ

Özgür Özel, 14 günlük Esenyurt nöbetinin ayrıntılarını da parti meclisi üyeleri ile paylaştı. Buna göre CHP Grup Başkanvekilleri başta olmak üzere milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, il ve ilçe örgütlerinden temsilciler 14 gün boyunca Esenyurt Belediyesini ziyaret edecek, personelle selamlaşacak, aynı zamanda ilçede esnaf ziyaretleri de yapılacak.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır