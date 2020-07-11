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Ebru Gündeş O Ses Türkiye için kolları sıvadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 10:16 | Son Güncelleme

3 sene ara verdiği O Ses Türkiye jüri üyeliğine geri dönmek için hazırlıklara başlayan şarkıcı Ebru Gündeş, seyircinin karşısına şık çıkmak için modacı Zülayha Kuru ile görüşmeye başladı.

Ebru Gündeş O Ses Türkiye için kolları sıvadı

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, jüri üyeliği yaptığı O Ses Türkiye'den ayrılma kararı aldı. Sayan'ın yerine ise eski jüri üyesi Ebru Gündeş gelecek.

3 yıl aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanan Ebru Gündeş, hazırlıklara başladı.

Haftanın 4 günü yayımlanacak olan programda her gün farklı bir tarzla seyircisinin karşısına çıkmak isteyen Ebru Gündeş, modacının yolunu tuttu. Ünlü isim, modacı Züleyha Kuru ile program için birbirinden şık elbiseler oluşturmaya başladı.

"EBRU İLE HİÇ AYRILMADIK"

Geçtiğimiz ay Ebru Gündeş'in geri döndüğünün müjdesini veren Acun Ilıcalı, "Ebru ile biz hiç ayrılmadık benim için ayrı bir yeri vardır" demişti. Ilıcalı, sık sık ünlü şarkıcı ile dertleştiğini de sözlerine eklemişti.

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