MAGAZİN

Ebru Gündeş'ten makyajsız paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.07.2019 09:59 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ebru Gündeş de akıma uydu ve en doğal halini takipçileriyle paylaştı. Gündeş'in hayranları makyajsız paylaşıma beğeni ve yorum yağdırdı.

Ebru Gündeş'ten makyajsız paylaşım

Ebru Gündeş, Instagram hesabından makyajsız bir fotoğraf paylaştı.

Ünlülerin son dönemde akım haline getirdiği makyajsız fotoğraf paylaşma furyasına ünlü sanatçı Ebru Güneş de katılmayı ihmal etmedi.

Ebru Güneş'in makyajsız fotoğrafı adeta sosyal medyayı salladı. Ebru Gündeş makyajsız fotoğrafını "Kısa bir tatil arası" notuyla takipçileriyle paylaştı.

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Ebru Gündeş'in makyajsız paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. 44 yaşındaki şarkıcı Ebru Gündeş'in bir takipçisi, paylaşıma, "Makyajsız daha güzelsiniz" yorumunu yaptı.

Başka bir takipçisi ise "Güzelliğinizle yıllara meydan okuyorsunuz" mesajını yazdı. 'Bu kadar değişim beklemiyorduk, doğal halin sahnedeki halinden daha güzel' diyen hayranları Ebru Gündeş'in makyajsız haline tam not verdi.

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Ebru Gündeş ebru gündeş makyajsız

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