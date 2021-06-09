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Ebru Gündeş'ten manidar paylaşım: Sonra çekildim bir kenara

09.06.2021 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rıza Sarraf ile 11 yıllık evliliklerini bitiren Ebru Gündeş, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü sanatçı Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafına, Özdemir Asaf'tan alıntı yaparak "Sonra çekildim bir kenara, seyrettim bütün olup biteni. Baktım kimde ben ne kadarım, kim bende ne kadar kalmış diye" yazdı.

Ebru Gündeş'ten manidar paylaşım: Sonra çekildim bir kenara

Ebru Gündeş, “Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesiyle 11 yıldır evli olduğu Rıza Sarraf’a boşanma davası açmıştı. Gündeş ile Sarraf’ın boşanma davası nisan ayında sonuçlanmıştı. Çekişmeli olarak başlayan boşanma davası, Ebru Gündeş'in ihanet iddialarının basına yansımasının ardından Sarraf'ın anlaşmalı boşanmayı kabul etmesiyle kısa sürede sonuçlanmıştı. Tek celsede sonuçlanan davada çiftin kızları Alara’nın velayeti Ebru Gündeş’e verilmişti.

Ebru Gündeş, Instagram hesabından manidar bir paylaşımda bulundu. Ünlü sanatçı Instagram hesabından fotoğrafını Özdemir Asaf'ın "Sonra çekildim bir kenara, seyrettim bütün olup biteni. Baktım kimde ben ne kadarım, kim bende ne kadar kalmış diye" dizeleriyle paylaştı.

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Paylaşımıyla kime gönderme yaptığı merak konusu oldu.


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Ebru Gündeş
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