Ebru Gündeş'ten Reza Zarrab'a boşanma davası! 'Başka kadınlar var'

Şarkıcı Ebru Gündeş, 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a boşanma davası açtığı iddia edildi.

BAŞKA KADINLAR İDDİASI

Hürriyet'te yer alan habere göre, eşinin başka kadınlarla ilişki yaşadığını öne süren Gündeş’in mahkemeden ‘gizlilik’ talep ederek açtığı boşanma davası dilekçesinde “Hayatında başka kadınlar var” dediği iddialar arasında.

11 YILDIR EVLİLER

Ebru Gündeş, iş insanı Reza Zarrab’la 2010’da evlendi. Çiftin 1 yıl sonra Alara ismini verdikleri kızları dünyaya geldi. 17 Aralık 2013’te tutuklanan Zarrab, 28 Şubat 2014’te tahliye oldu.



İTİRAFÇI OLDU

ABD’nin İran’a yönelik ambargosunun delinmesinde rol oynadığı, aracılık yaptığı iddia edilen Zarrab 22 Mart 2016’da tatil için gittikleri Miami’de havalimanında gözaltına alındı. Tutuklanan Zarrab, 1 yıl sonra “itirafçı” oldu ve serbest kaldı. Zarrab, eşi ve kızı Türkiye’de olmasına rağmen New York’ta yaşamaya başladı.

'MARS'I ALACAK' DEMİŞTİ!

Eşinin aldığı lüks hediyelerle sık sık gündeme gelen Ebru Gündeş, 2012 yılında bir röportajında söylediği “Eşim işadamı, ben de yıllardır çalışan bir kadınım. Ailemiz, çocuğumuz için yatırım yapamaz mıyız? Birbirimize hediyeler alamaz mıyız? Biz bunların sürekli haber yapılmasından sıkıldık. Eşimin bir sonraki hediyesini merak edenler için şimdiden söyleyeyim; planını yaptık, eşim bana Mars’ı satın alacak!” sözleri uzun süre gündemden düşmemişti.

