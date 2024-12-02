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Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşanıyor mu? Kavga iddiası... Daha bir yıl olmadı!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.12.2024 08:11
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Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in 9 aylık evliliklerinin bittiği iddiaları yine gündeme geldi. Ünlü çiftten Ebru Gündeş'in eşiyle yaşadıkları tartışma sonrası ayrıldığı ileri sürüldü.

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir boşanıyor mu? Kavga iddiası... Daha bir yıl olmadı!

Ebru Gündeş özel hayatıyla da sık sık gündemde yer eden bir isim. Rıza Sarraf ile evliliğini bitiren Gündeş yeni aşka yelken açmıştı. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 2023 yılının sonlarına doğru iş insanı Murat Özdemir ile ilişkisini evliliğe taşıdı. Ebru Gündeş eşi Murat Özdemir'den boşanıyor mu?

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir'in 9 aylık evliliklerinde ilk kez kriz yaşadığı iddia edildi. Gazetemagazin'in özel haberine göre; Ebru Gündeş, eşi Murat Özdemir'le gergin günler geçiriyor.

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Bir başka iddia ise; Murat Özdemir'in tartışmanın ardından Dubai'den eşyalarını toplayıp İstanbul'a döndüğü yönünde.

ESKİ EŞ SERT KONUŞMUŞTU

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile iş insanı Murat Özdemir, şubat ayında sürpriz bir nikahla evlenmişti. Özdemir'in, 2002 Best Model Güzeli Selin Kabaklı ile evliliği devam ederken Ebru Gündeş'le aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

Gündeş ve Özdemir'in evliliğinde çatışmalar yaşanıyor olması akıllara Kabaklı'nın ''Ebru Abla umarım bana yaşattıklarını yaşamaz” sözlerini getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş
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