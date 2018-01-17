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Ebru Gündeş'in davasında rapor tartışması

MAGAZİN HABERLERİ | 17.01.2018 15:35 | Son Güncelleme 4 saat önce

Beykoz Kanlıca'daki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ebru Gündeş’in yargılanmasına devam edildi.

Ebru Gündeş'in davasında rapor tartışması

EBRU Gündeş'in avukatı dosyaya gelen ve ek yapıların yıkılması gerektiğini belirten bilirkişi raporunun bilimsellikten uzak olduğunu öne sürerek yeni bir bilirkişi heyetinden rapor alınmasını istedi.

Mahkeme ise raporun bilimsel temellere dayandığını gerekçe göstererek, diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir yönünden de aynı heyetten rapor alınmasına karar verdi.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar ve Ebru Gündeş'in avukatları hazır bulundu. Tadilatı yapan sanık Hakkı Süha Gökdemir’in avukatı mazeret bildirirken, katılan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nü temsilen kimse duruşmaya gelmedi.

AVUKAT: BİLİRKİŞİ RAPORU BİLİMSELLİKTEN UZAK, YENİDEN RAPOR ALINSIN

Sanık Ebru Gündeş’in Avukatı Begüm Can Gürel, geçtiğimiz celse sunulan bilirkişi raporuna itiraz ederek, "Bilirkişi kendini hâkim yerine koyarak, yetki sınırını aşarak hukuki tasnifte bulunmuştur. İddianamede dahi yer almayan birtakım kanun maddelerine dayanarak böylesi hukuki tasnife girmiş olması kabul edilebilecek bir şey değildir. Taraflı, bilimsellikten uzak, böylesi bir raporu ben meslek hayatımda görmedim. Rapor gerekçeli karar gibi taraflıdır, yok hükmünde sayılması gerekmektedir. Yeniden bilirkişi raporu alınmalıdır. Kaldı ki bilirkişi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Dosyanın yeni bir heyete tevdi edilerek yeni rapor alınmasını istiyoruz" dedi.

MAHKEME: RAPOR BİLİMSEL

Ebru Gündeş’in avukatının raporun bilimsel olmadığını iddia ederek yeni rapor alınması yönündeki talebi üzerine, raporun bilimsel olduğunu savunan mahkeme, diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir yönünden de aynı heyetten rapor alınmasına karar verdi. Mahkeme, bu hususta şu cümleleri tutanağa geçirdi:

"Her ne kadar dosyamızda görevli bilirkişiler hakkında sanık Ebru Gündeş müdafileri tarafından suç duyurusunda bulunulmuş ise de bilirkişi heyetinin görevi, yapıda var olduğu iddia edilen aykırılıkları tespit etmek. Bununla birlikte İstanbul Boğazı’nın ve Boğaz'da bulunan yapılar, özel nitelikleri itibari ile ayrıca özel kanunların alanına girme ihtimali bulunduğundan hem 2863 sayılı hem de 2918 sayılı Yasa kapsamında değerlendirme yapmaktır. Bu açıdan raporda, yapının daha önceki onaylı projeleri ve suç tarihine kadar geçirmiş olduğu tüm aşamaların ayrıntılı olarak değerlendirildiği, bilimsel verilere dayalı olarak açıklandığı, bu itibarla mahkememizce bir görevi ihmal şüphesi oluşturmadığı anlaşılmakla bilirkişiler hakkında yapılan suç duyurusu akıbetinin beklenmesine yer olmadığına..."

Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Reza Zarrab, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey yalılarından ikisini 2011 yılında satın alarak 4 parselini kendi, 5 parselini de eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirdi. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlattı. Tadilatın 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesi ile Reza Zarrab ve Ebru Gündeş hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yalılarda bina boyunca asansör yapıldığı, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede şüpheliler Reza Zarrab, Ebru Gündeş ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

REZA ZARRAB’IN DOSYASI AYRILMIŞTI

ABD’de bulunan Reza Zarrab’ın ifadesi alınamadığı için dosyası eşi Ebru Gündeş ve diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir’in dosyasından ayrılarak ayrı bir esasa kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Beykoz Kanlıca

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