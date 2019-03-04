HABER

Ebru ile musikiyi birleştiren etkinlik 9 Mart'ta yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 16:58 | Son Güncelleme

Ebru ile musikiyi birleştiren etkinlik 9 Mart'ta yapılacak

İSTANBUL (AA) - Türk sanat müziği sanatçısı Aylin Şengün Taşçı ve ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil, "Elif" temalı etkinlikte bir araya gelecek.

Ebru ile musiki bütünlüğünü yansıtmayı amaçlayan etkinlik, 9 Mart'ta Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

TRT İstanbul Radyosu çello sanatçısı Dilek Yüzlüer'in sanat yönetmenliğini yaptığı etkinlikte, türküler ve ilahiler de yorumlanacak.

Konserde, Hikmet Barutçugil'in "Elif" sergisinde yer alan çalışmalar da görülebilecek.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Kumluca'da denizde hortumKumluca'da denizde hortum
'Melih Gökçek'in oyuna talibim''Melih Gökçek'in oyuna talibim'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ebru elif Hikmet Barutçugil konser

En Çok Okunan Haberler

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Ağrı'da İYİ Parti'den toplu istifa

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aksaray'da yüksek sesle müzik dinlediği için arkadaşını öldüren Afgan yakalandı

Arkadaşını 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Sebebi pes dedirtti

İstanbul Esenyurt'ta toprak kayması! Bir işçi hayatını kaybetti

Toprak altında kalan işçi kurtarılamadı

Mansur Yavaş: Melih Gökçek artık bir seçmen, ben de onun oyuna talibim

'Melih Gökçek'in oyuna talibim'

Karaman'da bir kişi arazi yüzünden öldürüldü, yakınları saldırganın evini taşladı

Meydan savaşı! Taşlarla saldırdılar

Aracını sanayiden aldı, test sürüşünde dere yatağına uçtu

Aracını sanayiden aldı, test sürüşünde dere yatağına uçtu

Gezi Parkı iddianamesiyle ilgili flaş gelişme

Kabul edildi! Aralarında Osman Kavala da var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.