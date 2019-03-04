Ebru ile musikiyi birleştiren etkinlik 9 Mart'ta yapılacak

İSTANBUL (AA) - Türk sanat müziği sanatçısı Aylin Şengün Taşçı ve ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil, "Elif" temalı etkinlikte bir araya gelecek.
Ebru ile musiki bütünlüğünü yansıtmayı amaçlayan etkinlik, 9 Mart'ta Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.
TRT İstanbul Radyosu çello sanatçısı Dilek Yüzlüer'in sanat yönetmenliğini yaptığı etkinlikte, türküler ve ilahiler de yorumlanacak.
Konserde, Hikmet Barutçugil'in "Elif" sergisinde yer alan çalışmalar da görülebilecek.
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