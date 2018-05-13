Ebru Polat "Alişan bile evlendi. Artık bende evleneyim, çocuk sahibi olayım istiyorum. Fakat sporcu bir kadınım ve göbekli bir erkek olsun istemem" dedi.

Cadde'nin haberine göre, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Polat, her sahnesinin kendisi için ayrı bir heyecan olduğunu belirtti.

Özel hayatı ile ilgili ise şarkıcı, “Hayatıma kimseyi kabul etmiyorum. Çünkü aradığım insanı bulamadım ve bulamıyorum. Son altı aydır hayatımda kimse yok, baksanıza Alişan bile evlendi. Artık bende evleneyim, çocuk sahibi olayım istiyorum. Fakat sporcu bir kadınım ve göbekli bir erkek olsun istemem" dedi.

