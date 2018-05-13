MAGAZİN

Ebru Polat: Alişan bile evlendi...

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.05.2018 15:04 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne aldı. Polat, sahne sonrası özel hayatıyla ilgili soruları yanıtladı

Ebru Polat: Alişan bile evlendi...

Ebru Polat "Alişan bile evlendi. Artık bende evleneyim, çocuk sahibi olayım istiyorum. Fakat sporcu bir kadınım ve göbekli bir erkek olsun istemem" dedi.

Cadde'nin haberine göre, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Polat, her sahnesinin kendisi için ayrı bir heyecan olduğunu belirtti.

Özel hayatı ile ilgili ise şarkıcı, “Hayatıma kimseyi kabul etmiyorum. Çünkü aradığım insanı bulamadım ve bulamıyorum. Son altı aydır hayatımda kimse yok, baksanıza Alişan bile evlendi. Artık bende evleneyim, çocuk sahibi olayım istiyorum. Fakat sporcu bir kadınım ve göbekli bir erkek olsun istemem" dedi.

Taksiciler, UBER'i Erdoğan'a şikayet etti Taksiciler, UBER'i Erdoğan'a şikayet etti
TRT'de partilere ayrılan süre tartışma yarattıTRT'de partilere ayrılan süre tartışma yarattı
Güne damga vuran kare!Güne damga vuran kare!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat alişan

En Çok Okunan Haberler

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Anonsu duymadı, yanlışlıkla askere gitti! Ancak 3 ay sonra...

Anonsu duymadı, yanlışlıkla askere gitti! Ancak 3 ay sonra...

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü model Liziane Gutierrez zayıflamak isterken yoğun bakımlık oldu

Ünlü model Liziane Gutierrez zayıflamak isterken yoğun bakımlık oldu

Ümit Erdim baba olduğunu böyle duyurdu

Ümit Erdim baba olduğunu böyle duyurdu

İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz oğlu için bakın ne yaptı!

İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz oğlu için bakın ne yaptı!

Tuba Büyüküstün hacamat ile tedavi oldu

Tuba Büyüküstün hacamat ile tedavi oldu

Gelin adayı Cansel Çördük son haliyle şaşırttı

Gelin adayı Cansel Çördük son haliyle şaşırttı

Emily Ratajkowski yine şaşırtmadı!

Emily Ratajkowski yine şaşırtmadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.