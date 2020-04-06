MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Polat arkadaşının göğüslerini paylaştı

Ebru Polat arkadaşının göğüslerini paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 10:04 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ebru Polat sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden biri... Polat son olarak bir arkadaşıyla görüntülü aramayı paylaşarak dikkat çekti.

Ebru Polat arkadaşının göğüslerini paylaştı

Son olarak Seda Akgül'ün kendisine 'şişme bebek' demesiyle gündeme gelen Ebru Polat sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyor. Yaptığı danslarla konuşulan Polat karantinada evden çıkmıyor.

Ebru Polat son olarak arkadaşıyla yaptığı görüntülü aramadan bir kareyi paylaştı.

Capture

Arkadaşının suratını değil göğüslerini paylaşan Polat paylaşıma ise "Bu da benim arkadaşıma verdiğim ceza" notunu düştü.

Polat'ın son olarak "Tarkan gibi hayranımla evleneceğim" sözü gündem olmuş Polat o sözü 2 yıl önce söylediğini açıklamıştı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hayvanat bahçesinden kahreden haber! Hayvanat bahçesinden kahreden haber!
Gökhan Özoğuz isyan etti! 'Allah aşkına, şu ülkede artık...'Gökhan Özoğuz isyan etti! 'Allah aşkına, şu ülkede artık...'
Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat, Ebru Polat instagram,

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kötü haberi verdi! 'Tat ve duyu kaybı...'

Kötü haberi verdi! 'Tat ve duyu kaybı...'

Bakan Koca son durumu açıkladı! Can kaybı 649'a yükseldi

Bakan Koca son durumu açıkladı! Can kaybı 649'a yükseldi

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı ek tedbirler

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı ek tedbirler

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İmamoğlu'na olay sözlerden sonra açıklama geldi

İmamoğlu'na olay sözlerden sonra açıklama geldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bu halinden eser kalmadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Bu halinden eser kalmadı! Estetikle bambaşka biri oldu

Dizi çekimleri bitince imajını değiştirdi

Dizi çekimleri bitince imajını değiştirdi

Okuyucu Yorumları 20 yorum
tam bir rezalet
Şu hasta ruhlu insanlara birde ünlü demezler mi?
Tüm dünya gibi ülkemizin de çok zor bir süreçten geçtiği, insanların ekonomik sıkıntılarının tavan yaptığı şu günlerde tek becerileri vücutlarını resmedip sosyal medyada yayınlayan, halkın sıkıntılarından habersiz insanların çirkinliklerini haber diye gündeminize almayın lütfen. Bıktık bunlardan ne olur.
mahalle yanarken, ... saçını tararmış
kendısı bı boka benzemıyokı goguslerı bı seye venzesın
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mazhar Alanson'dan 'Odaları ayırın' diyen takipçisine yanıt!

Mazhar Alanson o yoruma dayanamadı! "Korona da olsa..."

Doya Doya Moda'da koronavirüs önlemi

Doya Doya Moda'da koronavirüs önlemi

Suzan Kardeş: Hakkını helal et annem

Annesini kaybetmişti! 'Hak ettiğin gibi uğurlayamadık'

Lady Gaga yeni albüm görsellerini paylaştı

Yeni albüm görsellerini paylaştı

Ünlü şarkıcı Duffy kaçırılıp tecavüze uğradığını söyledi

'Kaçırıp dört hafta boyunca tecavüz ettiler'

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak koronavirüs oldu

Kötü haberi verdi! 'Tat ve duyu kaybı...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.