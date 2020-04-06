Ebru Polat arkadaşının göğüslerini paylaştı

Son olarak Seda Akgül'ün kendisine 'şişme bebek' demesiyle gündeme gelen Ebru Polat sosyal medyada sık sık paylaşım yapıyor. Yaptığı danslarla konuşulan Polat karantinada evden çıkmıyor.

Ebru Polat son olarak arkadaşıyla yaptığı görüntülü aramadan bir kareyi paylaştı.

Arkadaşının suratını değil göğüslerini paylaşan Polat paylaşıma ise "Bu da benim arkadaşıma verdiğim ceza" notunu düştü.

Polat'ın son olarak "Tarkan gibi hayranımla evleneceğim" sözü gündem olmuş Polat o sözü 2 yıl önce söylediğini açıklamıştı.



