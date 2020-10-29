Ebru Polat arkadaşıyla sevgili oldu! 'Annemi dinledim'

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sürpriz bir şekilde Tolgahan Yıldız ile aşk yaşamaya başlamıştı. Polat ve yeni sevgilisi ilk kez Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Polat'ın yeni sevgilisi Tolgahan Yıldız'ın evlilik konusunda yaptığı açıklama dikkat çekti.

Yeni sevgilisi Tolgahan Yıldız hakkında bilgi veren Ebru Polat, "Kendisi benim sevgilim. Uzun yıllardır tanışıyorduk. Annem hep derdi; 'En iyi sevgili eski arkadaştan olur' diye. Bu sefer onun sözünü dinledim" ifadelerini kullandı.

Tolgahan Yıldız gazetecilerin "Ebru Polat'a evlilik teklifinde bulundunuz mu?" sorusuna, "3 yıldır Ebru'ya evlenme teklifi ediyorum. Sonunda evleneceğiz galiba" cevabını vererek flaş bir itirafta bulunmuş oldu.

