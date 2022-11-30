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  4. Ebru Polat banyodan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Dekoltesini böyle sergiledi

Ebru Polat banyodan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Dekoltesini böyle sergiledi

30.11.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cüretkar paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul eden Ebru Polat, bu defa banyo dikkat çekti. Siyah sütyeniyle poz veren Ebru Polat, paylaşımına 'Günaydın' notunu düştü.

Ebru Polat banyodan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Dekoltesini böyle sergiledi

Geçtiğimiz günlerde OnylFans hesabının linkini paylaşan Ebru Polat, banyoda iç çamaşırlı poz verdi. Ünlü şarkıcı, göğüs dekoltesini sergilemekten geri durmadı.

Ebru Polat banyodan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

Ebru Polat banyodan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

Şöhret olmadan önce avukatlık yapan Ebru Polat, mesleğine geri döndüğünü ve hukuk bürosu açmak istediğini duyurmuştu.

Ebru Polat banyodan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Dekoltesini böyle sergiledi

Müstehcen site OnlyFans'ta hesabı bulunan yıldız, ''Kültürlü ve zengin bir genç, arabasından inip ayaklarıma kapandı ve 'Kölen olmak istiyorum' dedi'' itirafıyla çok konuşulmuştu.

Ebru Polat banyodan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Dekoltesini böyle sergiledi

Şarkıcılık ve avukatlığın yanı sıra işletmecilik de yapan Ebru Polat'ın kendi adıyla kurduğu birçok güzellik merkezi bulunuyor

Ebru Polat banyodan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Dekoltesini böyle sergiledi

Ebru Polat banyodan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Dekoltesini böyle sergiledi


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