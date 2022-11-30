Ebru Polat banyodan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Dekoltesini böyle sergiledi

Geçtiğimiz günlerde OnylFans hesabının linkini paylaşan Ebru Polat, banyoda iç çamaşırlı poz verdi. Ünlü şarkıcı, göğüs dekoltesini sergilemekten geri durmadı.

Şöhret olmadan önce avukatlık yapan Ebru Polat, mesleğine geri döndüğünü ve hukuk bürosu açmak istediğini duyurmuştu.

Müstehcen site OnlyFans'ta hesabı bulunan yıldız, ''Kültürlü ve zengin bir genç, arabasından inip ayaklarıma kapandı ve 'Kölen olmak istiyorum' dedi'' itirafıyla çok konuşulmuştu.

Şarkıcılık ve avukatlığın yanı sıra işletmecilik de yapan Ebru Polat'ın kendi adıyla kurduğu birçok güzellik merkezi bulunuyor



