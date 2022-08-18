Ebru Polat bikinili cesur pozuyla nefes kesti! Beğeni ve yorum butonu çöktü...

Her paylaşımıyla olay olan Ebru Polat, adından sık sık söz ettiriyor. Özellikle yaz aylarıyla beraber bikinili cüretkar pozları ön plana çıktı. Son olarak muhteşem fiziğini sergilediği siyah bikinisiyle poz veren güzel şarkıcıya çok sayıda beğeni ve yorumlar geldi.

CESUR POZUYLA NEFES KESTİ

Sosyal medya hesabında sık sık paylaşım yapan Ebru Polat son paylaştığı pozuyla olay oldu.

Ebru Polat'ın siyah bikinili havuz başı pozuna "olaysın" "ateş" şeklinde yorumlar geldi.

Ebru Polat'ın dikkat çeken pozları;





