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Ebru Polat: Boşuna avukat olmadık, sen hayırdır?

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.11.2018 16:00 | Son Güncelleme

Hukuk mezunu popçu Ebru Polat'ın geçen gün Nişantaşı'ndaki bir mağazada kredi kartı çalındı. Uzun araştırmalar sonucu hırsızı bulan Polat, mahkemenin yolunu tuttu.

Ebru Polat: Boşuna avukat olmadık, sen hayırdır?

Geçen günlerde Nişantaşı'nda alışveriş yapan şarkıcı Ebru Polat, kredi kartının çalınması üzerine 'hırsız avı'na çıktı. Mağazaları gezen şarkıcı, kamera kayıtlarını inceleyip hırsızın izini sürdü. Hukuk mezunu popçu, uzun uğraşlar sonucu hırsızı buldu.

Kredi kartını çalanı mahkemeye verecek olan Polat, sosyal medya hesabından "Ve kredi kartımı çalan hırsızı buldum... Dedektif gibi iz sürdüm... Biz boşuna avukat olmadık sen hayırdır? Videolu hali de var elimde, ev adresi, arabası vs. hepsi... Toplam 2 bin TL harcamış. Kredi kartınız çalınıyor ve şifresiz işlemde bu mağazalar hiç kimlik bile istemeden alışveriş yapılmasına izin veriyor... Sizce bu nasıl olabiliyor? Yasal değil bu... " diyerek isyan etti.


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Ebru Polat avukat

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