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Ebru Polat'dan sütyenli 'Günaydın' paylaşımı

29.11.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde Instagram hesabından yaptığı erotik paylaşımlarla dikkat çeken Ebru Polat, bu defa iç çamaşırıyla çektiği 'Günaydın' paylaşımı ile adından söz ettirdi.

OnlyFans'ta yeniden aktif olduğunu duyuran Ebru Polat, iç çamaşırıyla çektiği videosunu paylaştı. Geçtiğimiz günlerde yeniden avukatlık yapacağını söyleyen Ebru Polat, hukuk bürosu açmak istediğini duyurmuştu.

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Türkiye'nin dört bir yanında güzellik merkezleri bulunan Ebru Polat, kazancıyla sık sık merak konusu oluyor. Bir sakıza 900 TL verdiği için topa tutulan ünlü şarkıcı, ''Alkolüm ve sigaram yok'' diyerek kendisini savunmuştu.

Ebru Polat duş sonrası yataktan paylaştı! Pembe havlusuna sarılıp...
Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Ebru Polat, cüretkar paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.
Ebru Polat duş sonrası yataktan paylaştı! Pembe havlusuna sarılıp...

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