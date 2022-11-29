Ebru Polat'dan sütyenli 'Günaydın' paylaşımı

OnlyFans'ta yeniden aktif olduğunu duyuran Ebru Polat, iç çamaşırıyla çektiği videosunu paylaştı. Geçtiğimiz günlerde yeniden avukatlık yapacağını söyleyen Ebru Polat, hukuk bürosu açmak istediğini duyurmuştu.

Türkiye'nin dört bir yanında güzellik merkezleri bulunan Ebru Polat, kazancıyla sık sık merak konusu oluyor. Bir sakıza 900 TL verdiği için topa tutulan ünlü şarkıcı, ''Alkolüm ve sigaram yok'' diyerek kendisini savunmuştu.



Instagram'da 4 milyona yakın takipçisi bulunan Ebru Polat, cüretkar paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.





