Ebru Polat dekoltesiyle olay oldu! Sevgilisi rahatsız oldu

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sürpriz bir şekilde eski arkadaşı Tolgahan Yıldız ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgilisiyle fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Polat, takipçilerinden gelen yorumlardan şikayetçi...

Paylaşımlarını yorumlara kapatan ünlü şarkıcı bunun nedenini açıkladı. Polat açıklamasında "Foto yoruma kapalı... Adamı gaza getirip durmayın... Foto çekerken çaktırmadan 'Aşkım kapatsana biraz' demeye başladı..." dedi.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Polat dekolteli pozlarıyla konuşuluyor.

"En iyi sevgili eski arkadaştan olur" diyen annesinin sözünü dinlediğini söyleyen Polat, arkadaşı Tolgahan Yıldız ile sevgili oldu.

Yeni sevgilisi Tolgahan Yıldız hakkında bilgi veren Ebru Polat, "Kendisi benim sevgilim. Uzun yıllardır tanışıyorduk. Annem hep derdi; 'En iyi sevgili eski arkadaştan olur' diye. Bu sefer onun sözünü dinledim" ifadelerini kullandı.

