MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Polat dekoltesiyle olay oldu! Sevgilisi rahatsız oldu

Ebru Polat dekoltesiyle olay oldu! Sevgilisi rahatsız oldu

15.11.2020 07:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ebru Polat dekoltesiyle olay oldu! Sevgilisi rahatsız oldu

Verdiği cesur pozlarla gündeme gelen Ebru Polat yeni aşkıyla çok mutlu... Sevgilisinin dekoltesine karıştığını söyleyen Ebru Polat yine poz verirken göğüslerini sergiledi ancak Polat bu sefer paylaşımı yoruma kapadı.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sürpriz bir şekilde eski arkadaşı Tolgahan Yıldız ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgilisiyle fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Polat, takipçilerinden gelen yorumlardan şikayetçi...

Paylaşımlarını yorumlara kapatan ünlü şarkıcı bunun nedenini açıkladı. Polat açıklamasında "Foto yoruma kapalı... Adamı gaza getirip durmayın... Foto çekerken çaktırmadan 'Aşkım kapatsana biraz' demeye başladı..." dedi.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Polat dekolteli pozlarıyla konuşuluyor.

5fafeeb07af5070e44b4a9eb

"En iyi sevgili eski arkadaştan olur" diyen annesinin sözünü dinlediğini söyleyen Polat, arkadaşı Tolgahan Yıldız ile sevgili oldu.

Yeni sevgilisi Tolgahan Yıldız hakkında bilgi veren Ebru Polat, "Kendisi benim sevgilim. Uzun yıllardır tanışıyorduk. Annem hep derdi; 'En iyi sevgili eski arkadaştan olur' diye. Bu sefer onun sözünü dinledim" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyorPandemi döneminde ginsenge talep arttı! Kilosu 2 bin TL'den satılıyor
Anayasanın 3. maddesindeki o ifadeler merak edildiAnayasanın 3. maddesindeki o ifadeler merak edildi
Zirveyi yine kaptırmadı! Dizilerin önüne geçtiZirveyi yine kaptırmadı! Dizilerin önüne geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Paşinyan'a suikast ve darbe girişimi

Paşinyan'a suikast ve darbe girişimi

Önemli toplantı: Kaçınılmaz görünen tedbirleri ele aldık

Önemli toplantı: Kaçınılmaz görünen tedbirleri ele aldık

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı Zerrin Egeliler'in son hali inanılmaz

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı Zerrin Egeliler'in son hali inanılmaz

Koronavirüs aşısı, bu dolaplarda saklanacak

Koronavirüs aşısı, bu dolaplarda saklanacak

RTÜK'ten ceza yemişti! Olay açıklama...

RTÜK'ten ceza yemişti! Olay açıklama...

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Lüks harcamalarıyla dikkat çekiyor! Berkay'ın yeni arabası servet değerinde

Lüks harcamalarıyla dikkat çekiyor! Berkay'ın yeni arabası servet değerinde

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

'1 aylık kazancımla bütün sülalene...'

'1 aylık kazancımla bütün sülalene...'

Arka Sokaklar'a taze kan! 'Uzun bir aradan sonra...'

Arka Sokaklar'a taze kan! 'Uzun bir aradan sonra...'

Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım

Yasak Elma'ya böyle veda etti: Öldü dediler, omuzlarda taşındım

Diğer Haberler

İbo'nun orkestrası İbrahim Tatlıses'e sordu: '9 yıldır neden sustun?'

İbo'ya böyle seslendi! '10 seneden beri aç bıraktın bizi...'

Kim Milyoner Olmak İster'de "Türk Bayrağı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 3. maddesinde hangi ifadeyle tanımlanır" sorusu merak edildi

Anayasanın 3. maddesindeki o ifadeler merak edildi

TV yayın akışı 15 Kasım 2020 Pazar ! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

15 Kasım Pazar günü kanallarda ne var?

Tarkan'dan maskeli paylaşım!

Tarkan'dan maskeli paylaşım!

Irmak Ünal koronavirüsü yendi! Spora koştu

Irmak Ünal koronavirüsü yendi! Spora koştu

Erkan Kolçak Köstendil'den aile pozu

Erkan Kolçak Köstendil'den aile pozu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.