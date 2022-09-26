Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yaktı! "Gizli hazine gibisin"

Son zamanlarda cesur paylaşımlarıyla gündem olan Ebru Polat, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Derin göğüs dekolteli pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Polat'a kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUYLA OLAY OLDU

Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Takipçilerinden, "Ve Tanrı kadını yarattı", "Gizli hazine gibisin" yorumları aldı.

Sosyal medyada 3.8 milyon takipçisi bulunan Polat, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.

Cesur pozlarıyla sosyal medyada çok konuşuluyor.

İşte o pozlardan bazıları...





