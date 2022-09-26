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Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yaktı! "Gizli hazine gibisin"

26.09.2022 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çilli Bom, Hazmedemeyenlere Soda, Hava Çok Sıcak gibi şarkıları seslendiren Ebru Polat son zamanlarda ön plana çıkan isimlerden biri oldu. Cüretkar sosyal medya paylaşımlarıyla popüler olan Polat, bu defa dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı.

Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yaktı! "Gizli hazine gibisin"

Son zamanlarda cesur paylaşımlarıyla gündem olan Ebru Polat, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Derin göğüs dekolteli pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Polat'a kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUYLA OLAY OLDU

Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yaktı!

Takipçilerinden, "Ve Tanrı kadını yarattı", "Gizli hazine gibisin" yorumları aldı.

Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yaktı!

Sosyal medyada 3.8 milyon takipçisi bulunan Polat, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.

Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yaktı!

Cesur pozlarıyla sosyal medyada çok konuşuluyor.

Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yaktı!

İşte o pozlardan bazıları...

Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yaktı!

Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yaktı!

Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yaktı!

Ebru Polat derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram'ı yaktı!

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat dekolte sosyal medya
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