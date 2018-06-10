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Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.06.2018 12:25 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Ebru Polat samimi açıklamalarıyla yine olay olmayı başardı. Ebru Polat "erkeğin önce poposuna bakarım" itirafıyla şaşırttı

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Şarkıcı Ebru Polat samimi itiraflarıyla gündemde. Zaman zaman kendisine yapılan teklifleri sosyal medyadan açıklayarak gündeme gelen Ebru Polat Posta'dan Dilara Doğan'a konuştu.

İşte Polat'ın samimi itirafları:

"Uyanır uyanmaz ilk önce telefonuma bakarım.

Rujum olmadan sokağa adım atmam.

Yalnız kalınca hep kitap okurum.

Bir ayakkabıya en fazla 6 bin lira veririm.

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En iddialı detoks tarifim kiraz sapı ve mısır püskülü.

Bugüne kadar öğrendiğim en önemli şey dürüst olmak.

Kendimi en seksi hissettiğim zaman denize girdiğim an.

Dünyadaki tüm kadınlara bir şey diyecek olsam, “Okuyun” derdim.

Dünyada tek bir şeyi değiştirecek olsam savaşı ortadan kaldırırdım.

Bir erkeğin önce poposuna bakarım.

Komşumun gürültücü olmasını istemem.

Bir erkeği vazgeçilmez kılan karakteridir."

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