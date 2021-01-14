Ebru Polat 'Ev modu' notuyla paylaştı! Göğüs dekoltesi olay oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Polat, bornoz giyip yaptığı paylaşımıyla dikkat çekmişti. Şarkıcı Ebru Polat cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Daha önceki açıklamasında "Nasıl giymemiz gerektiğine kendimiz karar verebiliriz" diyen Polat evde çay içerken bir pozunu paylaştı. Pijamalarıyla poz veren Polat'ın dekoltesi olay oldu.

'Ev modu; çay içmeyen bizden değildir, değil mi" notuyla paylaştığı pozda Polat'ın çayından çok göğüs dekoltesi dikkat çekti.

Demet Akalın bu poza "Modumuz aynı" yazarken pek çok takipçi ise beğeni yağdırdı.

Bazı takipçileri ise Ebru Polat'a "Göğüsten başka olayı yok" yorumları yağdırdı.



