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  4. Ebru Polat 'Ev modu' notuyla paylaştı! Göğüs dekoltesi olay oldu

Ebru Polat 'Ev modu' notuyla paylaştı! Göğüs dekoltesi olay oldu

14.01.2021 11:41 | Son Güncelleme:
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Ebru Polat 'Ev modu' notuyla paylaştı! Göğüs dekoltesi olay oldu

Ebru Polat cesur paylaşımlarına devam ediyor. 'Ev modu' notuyla pijamalı poz veren Ebru Polat'ın göğüs dekoltesi gözden kaçmadı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Polat, bornoz giyip yaptığı paylaşımıyla dikkat çekmişti. Şarkıcı Ebru Polat cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Daha önceki açıklamasında "Nasıl giymemiz gerektiğine kendimiz karar verebiliriz" diyen Polat evde çay içerken bir pozunu paylaştı. Pijamalarıyla poz veren Polat'ın dekoltesi olay oldu.

'Ev modu; çay içmeyen bizden değildir, değil mi" notuyla paylaştığı pozda Polat'ın çayından çok göğüs dekoltesi dikkat çekti.

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Demet Akalın bu poza "Modumuz aynı" yazarken pek çok takipçi ise beğeni yağdırdı.

Bazı takipçileri ise Ebru Polat'a "Göğüsten başka olayı yok" yorumları yağdırdı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
evet gögusten başka olayi yok oda silikon yazık
sanat olmayınca diğerlerinin yaptıgı gibi gündeme gelye calısıyor bu et reklamlarından bıktık artık
ciğeri beş para etmez gereksiz!

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