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  4. Ebru Polat frikik vermek için şekilden şekle girdi! Süper minisiyle arkasını dönüp...

Ebru Polat frikik vermek için şekilden şekle girdi! Süper minisiyle arkasını dönüp...

24.12.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialı paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Ebru Polat, süper minisiyle kamera karşısına geçti. Arkasını dönen Ebru Polat'a bazı takipçileri ''Allah akıl fikir versin'' diyerek tepki gösterdi.

Avukat ve şarkıcı Ebru Polat, 4 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı mini etekli videosuyla dikkatleri üzerine topladı.

Ebru Polat frikik vermek için şekilden şekle girdi! Süper minisiyle arkasını dönüp...

Sahibi olduğu güzellik merkezinden paylaşım yapan Ebru Polat, arkasını dönüp poz verdi.

Ebru Polat frikik vermek için şekilden şekle girdi! Süper minisiyle arkasını dönüp...

Ebru Polat'ın paylaşımına ''Neden sürekli erotik hareketler yapıyorsunuz'' ve ''Gerçekten çok anlamsız bir video olmuş'' gibi eleştiri yüklü yorumlar yapıldı.

Ebru Polat frikik vermek için şekilden şekle girdi! Süper minisiyle arkasını dönüp...

Şarkıcı olduktan sonra avukatlığı bırakan Ebru Polat, OnlyFans hesabının linkini takipçileriyle paylaşmıştı.

Ebru Polat frikik vermek için şekilden şekle girdi! Süper minisiyle arkasını dönüp...

Ebru Polat, zengin ve genç erkeklerin kendisine kölelik teklifinde bulunduğu itirafıyla da gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ebru Polat frikik vermek için şekilden şekle girdi! Süper minisiyle arkasını dönüp...

Ebru Polat frikik vermek için şekilden şekle girdi! Süper minisiyle arkasını dönüp...

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