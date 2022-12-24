Ebru Polat frikik vermek için şekilden şekle girdi! Süper minisiyle arkasını dönüp...

Avukat ve şarkıcı Ebru Polat, 4 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı mini etekli videosuyla dikkatleri üzerine topladı.

Sahibi olduğu güzellik merkezinden paylaşım yapan Ebru Polat, arkasını dönüp poz verdi.

Ebru Polat'ın paylaşımına ''Neden sürekli erotik hareketler yapıyorsunuz'' ve ''Gerçekten çok anlamsız bir video olmuş'' gibi eleştiri yüklü yorumlar yapıldı.

Şarkıcı olduktan sonra avukatlığı bırakan Ebru Polat, OnlyFans hesabının linkini takipçileriyle paylaşmıştı.

Ebru Polat, zengin ve genç erkeklerin kendisine kölelik teklifinde bulunduğu itirafıyla da gündeme bomba gibi düşmüştü.





