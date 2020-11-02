MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Polat'ın Cadılar Bayramı tepkisi! 'Cadının süpürgesi...'

Ebru Polat'ın Cadılar Bayramı tepkisi! 'Cadının süpürgesi...'

02.11.2020 10:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir depreminin ardından Türkiye'de Cadılar Bayramı kutlayanlara ve parti verenlere tepkiler artıyor. Gülben Ergen ve Gürgen Öz'den sonra Ebru Polat da bir açıklama yaptı ve ağzını bozdu.

Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Ebru Polat İzmir Depremi sonrası yapılan çirkin yorumlara da tepki göstermişti.

İzmir'de yaşananları yakından takip eden Ebru Polat son olarak da koronavirüs ve deprem dinlemeyen insanların Türkiye'de Cadılar Bayramı kutlamasına tepki gösterdi.

Gürgen Öz ve Gülben Ergen de konu hakkında tepki göstermiş ve gündem olmuştu. Ebru Polat ise gelen sorular üzerine konu hakkında bir video çekti ve açıklamasında "Şu Cadılar Bayramı'nı kutlayanlar var ya o canın süpürgesi size gir..." dedi.

Polat'ın bu yorumu bazı takipçilerinden ise tepki aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı 58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı
'Bakanlıktan aradılar ve...' 'Bakanlıktan aradılar ve...'
Kuaförüm Sensin'e damga vurduKuaförüm Sensin'e damga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

58 saat sonra sevindiren haber! Yaralı olarak kurtarıldı

58 saat sonra sevindiren haber! Yaralı olarak kurtarıldı

Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...

Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...

MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu

MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu

Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş

Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş

Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bomba itiraf! 'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u...'

Bomba itiraf! 'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u...'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Müge Anlı'da korku dolu telefon! 16 yaşındaki kayıp Nuriye Dinç...

Müge Anlı'da korku dolu telefon! 16 yaşındaki kayıp Nuriye Dinç...

Şaşırtan itiraf! 'Çıplak...'

Şaşırtan itiraf! 'Çıplak...'

Lüks cipine bir bakan bir daha baktı! Enes Batur ile ilgili bakın ne dedi

Lüks cipine bir bakan bir daha baktı! Enes Batur ile ilgili bakın ne dedi

Diğer Haberler

Engin Akyürek'in saç stili olay oldu!

Engin Akyürek'in saç stili olay oldu!

TV yayın akışı 2 Kasım 2020 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

Bugün kanallarda ne var?

İkbal Gürpınar'ın oğlu annesinin son durumunu açıkladı! 'Bakanlıktan aradılar ve...'

'Bakanlıktan aradılar ve...'

İsmail Küçükkaya Fox Çalar Saat neden yok? İsmail Küçükkaya neden yayına çıkmıyor? İsmail Küçükkaya’dan açıklama geldi!

Sosyal medyadan duyurdu! 'Kendimi bu duruma düşürmek istemem...'

Cadılar Bayramı partisine polis baskını!

Cadılar Bayramı partisine polis baskını!

İzmir depremi sonrası paylaşımları olay olan Şeyma Subaşı: Ben depremde yara alan insanların...

Tepkilerden sonra bakın ne dedi! 'Sessizce...'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.