Ebru Polat'in işleri yolunda! Kendine tektaş aldı

Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem olmuştu.

Paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlülerden olan Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde de estetisyen olduğunu duyurmuştu. Yeni saçlarıyla dikkat çeken Ebru Polat'ın imajı da hayranlarından tam not aldı.

Kendi kozmetik markasını çıkaran şarkıcı Ebru Polat, yaklaşık bir yıl gizlice eğitim alarak estetisyen olduktan sonra işlerinin çok iyi gittiğini sosyal medyadan duyurdu.

Ebru Polat, kendisine 500 bin lira değerinde tektaş aldı. Yüzüğüyle poz veren Polat, “Kozmetik ürünlerimin satışı çok iyi gidiyor, kendimi ödüllendirdim” dedi.



