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Ebru Polat'ın mesajı gündemdeydi! İfşa edilen mesaj hakkında flaş açıklama... Gerçek farklı çıktı

18.10.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün bir sakıza 900 TL ödediğini söyleyerek herkesin tepkisini çeken Ebru Polat'a eleştiri yağdı. Fenomen Alp Kılınç da bu olaya "Ablacım keşke 900 TL'ye sakız yerine beyin alsaydın" diyerek tepki gösterdi. Bunu gören Polat'ın fenomene mesaj atarak "Yaşadığım hayatı kıskanıyorsun" dediği görülüyordu. Ancak olay bambaşka çıktı.

Ebru Polat'ın mesajı gündemdeydi! İfşa edilen mesaj hakkında flaş açıklama... Gerçek farklı çıktı

Ebru Polat geçtiğimiz gün damla sakızına 895 TL ödediği fişi göstererek "Çiğnediğim tek sakız bu 900 TL olmuş. Uçtu gitti ama aldım tabii yine de" dedi. Ebru Polat'ın her şeye zam gelirken bir sakıza bu parayı vermesi büyük eleştiri aldı.

Fenomen Alp Kılınç da bu olaya "Ablacım keşke 900 TL'ye sakız yerine beyin alsaydın" diyerek tepki gösterdi.

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EBRU POLAT GERÇEĞİ AÇIKLADI

Kılınç'ın paylaşımını gören Ebru Polat kızarak fenomene mesaj atmıştı.

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Polat'ın mesajda "Merak etme o para seni hiçbir zaman seçmeyecek. Yaşadığımız hayatı kıskanıyorsunuz" dediği görülüyordu. Ancak gerçek farklı çıktı. Polat bu olayın fotoşop olduğunu açıklayarak bu isme dava açacağını söyledi.

Ekran Alıntısı


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Ebru Polat Alp Kılınç ele
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ne hayat yaşıyormuş bee..kıskandım valla
kimsenin hayatını kıskanmıyorum ama bunları kıskananlar üzerinden para kazanıp birde hor görmeleri zoruma gidiyor sadece. insanlığa zerre faydası olamayan insanlar, yok futbolcu, yok oyuncu vs vs. birgün herkes ölecek net
Ne sakızlar varmış vay be

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