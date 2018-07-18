Ebru Polat'ın Samsun'daki pide videosu sosyal medyada olay oldu

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, konser programı kapsamında Samsun'a gitti. Samsun'a gider gitmez soluğu pide fırının önünde alan Ebru Polat o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Ünlü şarkıcı Ebru Polat sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda, kürek ile pideleri fırına verdi. Polat "Samsun'a giderimde pide yapmammı... Hemen fırına hadi bakimmm" notuyla videosunu paylaştı.
Ünlü şarkıcı Ebru Polat'ın takipçileri videoya "Kolay gelsin Ebru ustam. Elinizden her iş geliyor" yorumunu yaptı.
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