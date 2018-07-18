MAGAZİN

Ebru Polat'ın Samsun'daki pide videosu sosyal medyada olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.07.2018 23:08 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Ebru Polat konser vermek için gittiği Samsun'da fırın başına geçerek pide yaptı. Polat'ın videosu sosyal medyada olay oldu.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, konser programı kapsamında Samsun'a gitti. Samsun'a gider gitmez soluğu pide fırının önünde alan Ebru Polat o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

PİDEYİ FIRINA VERDİ

Ünlü şarkıcı Ebru Polat sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda, kürek ile pideleri fırına verdi. Polat "Samsun'a giderimde pide yapmammı... Hemen fırına hadi bakimmm" notuyla videosunu paylaştı.

"KOLAY GELSİN EBRU USTAM"

Ünlü şarkıcı Ebru Polat'ın takipçileri videoya "Kolay gelsin Ebru ustam. Elinizden her iş geliyor" yorumunu yaptı.

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Ebru Polat Samsun Ebru Polat'ın Samsun'daki pide videosu

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