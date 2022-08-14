Ebru Polat kalça dansı yapıp "Sansürledim yakınlaştırdım" diyerek paylaştı

Şarkıcı Ebru Polat tatil pozlarında sınırları zorlamayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Onlyfans için "Pek fazla ileri gidemem diyordum ama çoluklu çocuklu ünlü isimlerin bile kendilerini göstermek, dikkat çekebilmek için tanga videolarını gördükten sonra insana bir cesaret gelmiyor değil yani" demişti.

Ebru Polat bu açıklamalardan kısa süre sonra tanga bikini altını giyip kameraya kalça dansı yaptı. Bu anlarını da paylaşan Polat paylaşımına şu notu ekledi:

"Dans etmeyi seviyorum yapacak bir şey yok hatta sansürledim, yakınlaştırdım ki daha kibar olsun. Ha bu kadarcık mı derseniz devamı hikayemde."

Polat paylaşımını da yorumlara kapattı.



