MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Polat kalça dansı yapıp "Sansürledim yakınlaştırdım" diyerek paylaştı

Ebru Polat kalça dansı yapıp "Sansürledim yakınlaştırdım" diyerek paylaştı

14.08.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ve son dönem müstehcen paylaşımların yapıldığı Onlyfans'a giren Ebru Polat şaşırtan bir paylaşım yaptı. Tanga bikinisiyle dans ettiği anları videoya alan Polat "Sansürledim" diyerek kalça dansı yaptığı anları paylaştı.

Ebru Polat kalça dansı yapıp "Sansürledim yakınlaştırdım" diyerek paylaştı

Şarkıcı Ebru Polat tatil pozlarında sınırları zorlamayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Onlyfans için "Pek fazla ileri gidemem diyordum ama çoluklu çocuklu ünlü isimlerin bile kendilerini göstermek, dikkat çekebilmek için tanga videolarını gördükten sonra insana bir cesaret gelmiyor değil yani" demişti.

Ebru Polat bu açıklamalardan kısa süre sonra tanga bikini altını giyip kameraya kalça dansı yaptı. Bu anlarını da paylaşan Polat paylaşımına şu notu ekledi:

"Dans etmeyi seviyorum yapacak bir şey yok hatta sansürledim, yakınlaştırdım ki daha kibar olsun. Ha bu kadarcık mı derseniz devamı hikayemde."

Polat paylaşımını da yorumlara kapattı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilçam'ın efsaneleri uzun zaman sonra bir arada! Olay olan pozYeşilçam'ın efsaneleri uzun zaman sonra bir arada! Olay olan poz
41 yaşındaki Simge Sağın'dan mayolu 'günaydın' pozları! Mest etti...41 yaşındaki Simge Sağın'dan mayolu 'günaydın' pozları! Mest etti...
Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...
Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

9 anket şirketinin son seçim anketleri!

9 anket şirketinin son seçim anketleri!

Tarım Kredi Marketleri’nde vatandaşın sepeti ucuza dolacak

Tarım Kredi Marketleri’nde vatandaşın sepeti ucuza dolacak

Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş karar!

Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş karar!

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Kaftancıoğlu'nun Erdoğan'a yönelik sözleri çok tartışılmıştı! Sert tepki geldi

Kaftancıoğlu'nun Erdoğan'a yönelik sözleri çok tartışılmıştı! Sert tepki geldi

İlginizi Çekebilir

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

Çocuklarının artıklarını yiyordu! ''Bir milyonerle tanışınca..''

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Pozları olay oldu! "Pembe etekliyi kocası sandım"

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.