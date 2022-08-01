Ebru Polat kalçalarına kadar uzanan derin yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı!

Güzel şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla yürek hoplatmaya devam ediyor. Sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan güzel şarkıcı, son olarak kalçalarına kadar uzanan derin yırtmaçlı elbisesiyle adeta şov yaptı. Polat'ın paylaşımı takipçilerinin gözlerini kamaştırdı.

DERİN YIRTMACIYLA ŞOV YAPTI

3.4 milyon takipçili Instagram hesabından sık sık dekolteli pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel şarkıcı Ebru Polat, yine sınırları zorladı.

Cesur bir pozunu daha takipçilerine sunan Polat, kaçlarına kadar uzanan derin yırtmacıyla adeta şov yaptı.

Polat'ın paylaşımında düzgün fiziği ve güzelliği dikkat çekti.

İşte Ebru Polat'ın beğeni yağmuruna tutulan bazı pozları;



