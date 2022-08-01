MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Polat kalçalarına kadar uzanan derin yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı!

Ebru Polat kalçalarına kadar uzanan derin yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı!

01.08.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Her fırsatta cesur pozlarıyla takipçilerinin dikkatini çeken güzel şarkıcı, son olarak kaçlarına kadar uzanan derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi.

Ebru Polat kalçalarına kadar uzanan derin yırtmaçlı elbisesiyle olay yarattı!

Güzel şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla yürek hoplatmaya devam ediyor. Sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan güzel şarkıcı, son olarak kalçalarına kadar uzanan derin yırtmaçlı elbisesiyle adeta şov yaptı. Polat'ın paylaşımı takipçilerinin gözlerini kamaştırdı.

DERİN YIRTMACIYLA ŞOV YAPTI

3.4 milyon takipçili Instagram hesabından sık sık dekolteli pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel şarkıcı Ebru Polat, yine sınırları zorladı.

Yeni Proje

Cesur bir pozunu daha takipçilerine sunan Polat, kaçlarına kadar uzanan derin yırtmacıyla adeta şov yaptı.

ebru

Polat'ın paylaşımında düzgün fiziği ve güzelliği dikkat çekti.

ebru1

İşte Ebru Polat'ın beğeni yağmuruna tutulan bazı pozları;

polat4

polat3

polat2

polat1

polat


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evliliklerinin 24. yılını böyle kutladıEvliliklerinin 24. yılını böyle kutladı
Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptıAcun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i sütyenle poz verdi! "Hüsnü çıldıracak bunlar nasıl fotoğraflar"Arka Sokaklar'ın Zeliş'i sütyenle poz verdi! "Hüsnü çıldıracak bunlar nasıl fotoğraflar"
Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat Instagram dekolte ebru polat kimdir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bölgede gerilimi yükselten açıklama! 'Teslim olmayacağız'

Bölgede gerilimi yükselten açıklama! 'Teslim olmayacağız'

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

2022 emekli promosyon ödemeleri 7 bin lirayı geçti...

Yok artık Balotelli! Yeni adresi taraftarları sinirden çileden çıkardı

Yok artık Balotelli! Yeni adresi taraftarları sinirden çileden çıkardı

Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e şok! "Tüm mal varlıklarına haciz konuldu"

Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e şok! "Tüm mal varlıklarına haciz konuldu"

Golü attıktan sonra heyecandan formasını çıkartınca sosyal medyada gündem oldu!

Golü attıktan sonra heyecandan formasını çıkartınca sosyal medyada gündem oldu!

Gerçek silahlarla savaş provası yaptılar!

Gerçek silahlarla savaş provası yaptılar!

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimse inanamadı! Çıplak küvet pozuyla mest etti

Yaşına kimse inanamadı! Çıplak küvet pozuyla mest etti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Sicilya'dan ilham aldı! 'Ferdi Romeo' evlenmek istiyor!

Sicilya'dan ilham aldı! 'Ferdi Romeo' evlenmek istiyor!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.