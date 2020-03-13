Ebru Polat koronavirüsün ardından fiyat artışı yapan kişilere sert çıktı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, 4 bin 500'ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Toplam vakanın 120 bini aştığı ölümcül virüs Türkiye'ye de sıçradı. İnsanların tedbir amaçlı kullandığı kolonya, maske ve eldiven gibi ürünlerin de fiyatı zamlandı. Ünlü şarkıcı Ebru Polat da bu artışa sessiz kalamadı.

"TERBİYESİZ, AHLAKSIZLAR"

Şarkıcı Ebru Polat, marketlerde ve eczanelerde ürünlerin fiyatlarının artmasına Instagram hesabından video yayınlayarak sitem etti. Polat, yayınladığı videosunda "Hayretle okuyorum, esefle acıyorum. Dün 2 TL olan makarna bugün nasıl 18 TL oluyor? Size yazıklar olsun. İnsanlar bu panik halinde bir de sizden mi darbe yesin. Terbiyesiz, ahlaksızlar... Koyun can derdinden kasap et derdinde Allah'ın belaları... Bunları yapan market zincirleri umarım tez vakitte kapanırsınız ya da s.ktirin gidin ülkemizden... İğrençsiniz siz ya... İnsanların zaten durumu yok bir de siz fiyatlarınızı mı arttırıyorsunuz? Bazı eczanelerde öyle... Bulursam hepinizi tek tek ifşalayacağım. Hepiniz halkın üzerinden mi geçineceksiniz terbiyesizler" dedi.