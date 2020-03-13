MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Polat koronavirüsün ardından fiyat artışı yapan kişilere sert çıktı

Ebru Polat koronavirüsün ardından fiyat artışı yapan kişilere sert çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2020 13:49 | Son Güncelleme

Ebru Polat, koronavirüsün dünya genelinde yayılmasının ardından maske, kolonya ve gıda ürünlerinin fiyatlarının fahiş oranda artmasına isyan etti. Instagram hesabından bir video yayınlayan Polat hem küfür etti hem de fırsatçılık yapanları ifşa edeceğini söyledi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, 4 bin 500'ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Toplam vakanın 120 bini aştığı ölümcül virüs Türkiye'ye de sıçradı. İnsanların tedbir amaçlı kullandığı kolonya, maske ve eldiven gibi ürünlerin de fiyatı zamlandı. Ünlü şarkıcı Ebru Polat da bu artışa sessiz kalamadı.

"TERBİYESİZ, AHLAKSIZLAR"

Şarkıcı Ebru Polat, marketlerde ve eczanelerde ürünlerin fiyatlarının artmasına Instagram hesabından video yayınlayarak sitem etti. Polat, yayınladığı videosunda "Hayretle okuyorum, esefle acıyorum. Dün 2 TL olan makarna bugün nasıl 18 TL oluyor? Size yazıklar olsun. İnsanlar bu panik halinde bir de sizden mi darbe yesin. Terbiyesiz, ahlaksızlar... Koyun can derdinden kasap et derdinde Allah'ın belaları... Bunları yapan market zincirleri umarım tez vakitte kapanırsınız ya da s.ktirin gidin ülkemizden... İğrençsiniz siz ya... İnsanların zaten durumu yok bir de siz fiyatlarınızı mı arttırıyorsunuz? Bazı eczanelerde öyle... Bulursam hepinizi tek tek ifşalayacağım. Hepiniz halkın üzerinden mi geçineceksiniz terbiyesizler" dedi.

sarkici-ebru-polat-koronavirusun-ardindan-fiyat-13009723_7094_m

ZABITALAR DENETİM YAPMAYA BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta ekipleri, Koronavirüs vakası sonrası fiyat artışları nedeniyle 222 iş yerinde denetim yaptı. Tüketici Hakları Zabıta Amirliği ekipleri bazı gıda ürünleri ile kolonya, cerrahi maske, 3M maskelerin satışı ile ilgili İstanbul genelinde medikal malzeme satan iş yerleri ve eczanelerde denetimler gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında 96 eczane, 56 medikal ürün mağazası, 70 gıda satışı yapan işletme olmak üzere toplam 222 iş yeri incelendi. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'nun fiyat etiketi hükümlerine uymayan 35 iş yeri hakkında tespit tutanağı düzenlenerek karara bağlanmak üzere İstanbul Valiliği'ne gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı! Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı!
Zeynep Alkan'dan koronavirüs tepkilerine esprili yorumZeynep Alkan'dan koronavirüs tepkilerine esprili yorum
Soyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktıSoyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Öfke saçtı! 'Terbiyesiz, şarlatan! Kalbini çamaşır suyuyla yıka'

Öfke saçtı! 'Terbiyesiz, şarlatan! Kalbini çamaşır suyuyla yıka'

Hadise'nin paylaşımına beğeni yağdı!

Hadise'nin paylaşımına beğeni yağdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Didem Soydan'dan koronavirüs makyajı

Didem Soydan'dan koronavirüs makyajı

Reynmen'den, Ece Erken’e 'ayna videosu' göndermesi

Ece Erken'e 'ayna'lı gönderme!

Seren Serengil ve Yaşar İpek’in boşanma davası ertelendi

Seren Serengil ve Yaşar İpek boşanamadı

Zeynep Alkan'dan koronavirüs tepkilerine esprili yorum

Zeynep Alkan'dan koronavirüs tepkilerine esprili yorum

Selin Ciğerci: 'Ben de aynı işi yapmak zorunda kaldım! Taksim Harbiye yolunda...'

'Aynı işi yapmak zorunda kaldım! Harbiye yolunda...'

Ünlülerden koronavirüs paylaşımları

Panik büyüyor! Koronavirüsten böyle korunuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.