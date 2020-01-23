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Ebru Polat mikrofonu açık unutunca... Sevgilisi ortaya çıktı şoke oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 14:58 | Son Güncelleme

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Ebru Polat, 2. Sayfa programına katıldı. Ebru Polat, herkesten gizlediği sevgilisi ile kuliste tartıştı. Kıyafetine takılan mikrofonun açık olduğunu fark etmeyen Polat, canlı yayında ifşa edilince şoke oldu!

Kendi kozmetik markası için yoğun tempoda çalışan şarkıcı Ebru Polat yaptığı seksi danslarla sık sık gündeme geliyor. Polat, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Polat'ın herkesten sakladığı sevgilisi sunucular tarafından ifşa edilince Polat'ın ağzı açık kaldı. Canlı yayına çıkmadan önce yakasında mikrofon varken sevgilisiyle tartışan Polat, sunucuların durumu anlatmasıyla şoke oldu.

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Canlı yayında işlerinden bahseden ve magazin haberlerine yorum yapan Polat, sunucuların sevgilisini sormasıyla şaşkına döndü. Sunucunun 'Maviş ne yapıyor? Aşk sana yaramış' demesiyle afallayan Polat, mikrofonun açık olduğunu hatırlayınca "Siz Maviş'i nereden biliyorsunuz? Cep telefonuma nasıl kaydettiğimi nereden biliyorsunuz ki? Ben onu hiçbir yerde paylaşmadım ki. Allah kahretsin mikrofonum mu açık kalmış? Ben telefonla konuşurken bende mikrofon vardı. Ben şu an şok, yakalandım" dedi.

Sevgilisiyle yayın öncesi tartıştığını hatta birbirlerini engellediğini söyleyen Polat, sözlerine şöyle devam etti: "Biz tartışınca birbirimizi engelliyoruz. Engel kalktı da barışmayacağız.Ben biraz alınganım. Her şeye kırılıp incinebiliyorum ve karşılığında sert hareketler yapabiliyorum. Maviş'in gönlünü almadım."

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