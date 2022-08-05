Ebru Polat önce kalça dansı yaptı sonra dekoltesini paylaştı

Onlyfans'a katılan Ebru Polat her paylaşımıyla olay oluyor. Erotik paylaşımların yapıldığı site için "Pek fazla ileri gidemem diyordum ama çoluklu çocuklu ünlü isimlerin bile kendilerini göstermek, dikkat çekebilmek için tanga videolarını gördükten sonra insana bir cesaret gelmiyor değil yani" diyen Polat sınırları zorladı.

Teknede kalça dansı yaptığı anları paylaşan şarkıcı daha sonra ise iddialı dekoltesiyle takipçilerini mest etti.

Son dönemde iddialı paylaşımlarıyla gündeme gelen şarkıcıya bazı takipçileri "Daha ne kadar ileri gideceksin" yorumlarında bulundu.

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