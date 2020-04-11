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  4. Ebru Polat sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi

Ebru Polat sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 09:21 | Son Güncelleme

31 şehirde sokağa çıkma yasağını ilan edilmesinin ardından vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. Günlerdir alınan tedbirlerin hiç sayıldığını gören Ebru Polat ise vatandaşların her yeri yağmalamasına "Kudurmuş hayvan gibi saldırdınız" diyerek tepki gösterdi.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan etti. 12 Nisan saat 24.00'e kadar devam edecek olan yasağı öğrenen vatandaşlar ise market ve fırınları yağmaladı. 20 günden fazladır evde olan şarkıcı Ebru Polat ise Instagram hesabından isyan etti.

"SADECE KENDİNİZİ DÜŞÜNEREK YAĞMALADINIZ"

Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Ebru Polat, vatandaşların marketleri ve fırınların yağmalanmasına şu sözlerle tepki gösterdi: "Kudurmuş hayvan gibi saldırdınız o marketlere... Yağmaladınız sadece kendinizi düşünerek. Halbuki orantılı ölçüde alıp diğer insanları da düşünmeniz gerekmiyor muydu? Komşun aç yatarken sen tok yatabilecek misin helal sana Müslüman kardeşim. 2 gün bu ya 50 ekmek almak ne demek!"

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Ebru Polat

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Asıl kudurmuş sensin. Çok ağır kelimeleri kullanmak isterdim sana. Kullandım say.
satılık seni..sen paralı erkeklere kudurmuş hayvan gibi saldırınca hiç sesin çıkmıyordu...
sosyetik şey bu elit oluyor sonra ????
ya sen her konuda fikir beyan etmek zorunda mısın be yeter bıktık seni görmekten haberlerde bu süreçte iyi prim kastın hee
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