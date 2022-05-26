Ebru Polat sonunda patladı! "Üst katımda Ruslar..."

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Ebru Polat son günlerde takipçilerinden gelen itirafları paylaşarak dikkat çekiyor. +18 itirafları şaşkınlıkla paylaşan Ebru Polat üst katındakilerle ilgili ifşasıyla dikkat çekti.

Ebru Polat sürekli kapısının yanlışlıkla ilgili çalınmasından rahatsız oldu. Polat paylaşımında "Aynı dert bende de var" diyerek komşularını ifşa etti:

"Üst katımda Ruslar protez tırnak yapıyor gizli gizli çalışma izinleri yok parayı indiriyorlar. Yanlışlıkla arada bize geliyor Rus müşterileri... Valla bizim ülkemizde herkes ekmek yeri bir bizim halkımız yiyemiyor."

