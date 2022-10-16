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Ebru Polat'tan bomba itiraf! "Kölem olmak isteyen birini..."

16.10.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Ebru Polat kendisine gelen mesajlarla şoke oluyor. Polat son olarak "Kölem olmak isteyen çok. Bunlar yeni mi türedi? Mesajları görsen, gel beni döv, temizlik yaptır diyor. Bunun için para veririm" diyerek bu mesajı atan bir kişiye yaptığını itiraf etti.

Ebru Polat'tan bomba itiraf! "Kölem olmak isteyen birini..."

Şarkıcı Ebru Polat katıldığı bir programda kendisine gelen itiraf mesajlarıyla şoke olduğunu anlattı. Çok fazla davet de alan Polat kendisine sürekli kölelik mesajları geldiğini söyledi.

"Kölem olmak isteyen çok. Bunlar yeni mi türedi?" diyen Ebru Polat kendisine bu tarz bir teklifte bulunan bir takipçisine yaptığını da itiraf etti:

O itiraftan sonra psikolojisi bozulmuş... Ebru Polat isyan etti: "Manyak mısın sen? Sapık"O itiraftan sonra psikolojisi bozulmuş... Ebru Polat isyan etti: "Manyak mısın sen? Sapık"

"Şok ol anlatayım ilk defa anlatıyorum. Kölem olmak için sürekli mesaj atıyor, paralar yağdırayım diyor. Dedim dur şunu bir deneyeyim, git bana ayakkabı al dedim aldı gönderdi. Ben şok oldum. Bunu davet ettim cafeye bir gelsin de görelim diye. Sapık mıdır sapkın mıdır merak ettim.

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Kapıda bir gördüm arabadan bir çocuk çıktı, full marka giyinmiş, gencecik yakışıklı. Geldi masaya 'oturabilir miyim efendim?' dedi. Fabrikaları varmış. Kendini tutamıyormuş, emret yapayım kafasında. Bu nasıl bir duygu! Gönderdim sonra bir daha gelme dedim."

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O itiraftan sonra psikolojisi bozulmuş... Manyak mısın sen? Sapık"O itiraftan sonra psikolojisi bozulmuş... Manyak mısın sen? Sapık"
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Ebru Polat serbest piyasa ele söyledi
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