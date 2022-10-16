Ebru Polat'tan bomba itiraf! "Kölem olmak isteyen birini..."

Şarkıcı Ebru Polat katıldığı bir programda kendisine gelen itiraf mesajlarıyla şoke olduğunu anlattı. Çok fazla davet de alan Polat kendisine sürekli kölelik mesajları geldiğini söyledi.

"Kölem olmak isteyen çok. Bunlar yeni mi türedi?" diyen Ebru Polat kendisine bu tarz bir teklifte bulunan bir takipçisine yaptığını da itiraf etti:

"Şok ol anlatayım ilk defa anlatıyorum. Kölem olmak için sürekli mesaj atıyor, paralar yağdırayım diyor. Dedim dur şunu bir deneyeyim, git bana ayakkabı al dedim aldı gönderdi. Ben şok oldum. Bunu davet ettim cafeye bir gelsin de görelim diye. Sapık mıdır sapkın mıdır merak ettim.

Kapıda bir gördüm arabadan bir çocuk çıktı, full marka giyinmiş, gencecik yakışıklı. Geldi masaya 'oturabilir miyim efendim?' dedi. Fabrikaları varmış. Kendini tutamıyormuş, emret yapayım kafasında. Bu nasıl bir duygu! Gönderdim sonra bir daha gelme dedim."





