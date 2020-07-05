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Ebru Polat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek! 'Sonunda...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 08:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya ile ilgili yaptığı açıklaması sonrası ilk destek mesajları Alişan ve Seda Sayan'dan gelmişti. Ebru Polat da bu haberlere tepkisiz kalmadı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi.

Ebru Polat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek! 'Sonunda...'

Yaptığı cesur sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Polat gündeme de uzak kalmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Unutulmamalıdır ki bizim ailemizin başına gelenleri ülkemizin tüm bireyleri yaşayabilir. Hiç kimsenin izzetinefsini koruma hakkı elinden alınamaz. Bir kişinin yüzüne karşı ifa edildiğinde suç olan her şey, medya ve sosyal medya mecralarında yapıldığında da aynı sonuçla karşılaşmalıdır. İnternet mecralarını kullananlar suç işleme konusunda layüsel değildir. Cinsel istismar, müstehcenlik, kumar, dolandırıcılık, suça teşvik, terör propagandası, hakaret başta olmak üzere kanunların suç saydığı her konuda hak arama ve önleme yolları açık olmalıdır. Milletimize karşı sorumluluklarımız bu doğrultuda gereken mekanizmaları kurmayı ve işletmeyi gerektiriyor.

Amerikalısı Avrupalısı, Çinlisi bu imkana sahipken, 83 milyon Türk vatandaşının sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz. Bu konuda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız" demişti.

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Sosyal medyayla ilgili düzenleme yapılması için kollar sıvandı. Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili çıkan haberleri paylaşan Ebru Polat da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.

Polat yaptığı paylaşımda "Sonunda, fake hesaplara elvada. Hadi şimdi görelim kim delikanlıymış kim kolpaymış" yorumunda bulundu.


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