Ebru Polat'tan sokağa çıkma yasağına uymayanlara tepki!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ebru Polat sokağa çıkma yasağına rağmen trafiğinin dolu olduğunu görünce sinirlendi.

Polat yaptığı paylaşımda izin alıp dışarı çıkanlara isyan etti ve şunları söyledi:

"Bu nasıl sokağa çıkma yasağı? Ayıp ama yani istesem ben izin alamam mı sizce? Ama eşitlik olsun, kul hakkına girmeyeyim diye asla bu tür davranışlara girmiyorum. Ama anladım ki sürekli eşitliği savunan bir salağım ben."

Bu paylaşımdan sonra siniri geçmeyen Ebru Polat bir açıklama daha yaptı.

Polat açıklamasında "Sizin gibi kurallara uymayan insanlar yüzünden kurallara uyanlar harcandı" dedi.



