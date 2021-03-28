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Ebru Polat'tan sokağa çıkma yasağına uymayanlara tepki!

28.03.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde çıkardığı kozmetik markasıyla yoğun olan Ebru Polat sokağa çıkma yasağına uymayanlara kızdı.

Ebru Polat'tan sokağa çıkma yasağına uymayanlara tepki!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Ebru Polat sokağa çıkma yasağına rağmen trafiğinin dolu olduğunu görünce sinirlendi.

Polat yaptığı paylaşımda izin alıp dışarı çıkanlara isyan etti ve şunları söyledi:

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"Bu nasıl sokağa çıkma yasağı? Ayıp ama yani istesem ben izin alamam mı sizce? Ama eşitlik olsun, kul hakkına girmeyeyim diye asla bu tür davranışlara girmiyorum. Ama anladım ki sürekli eşitliği savunan bir salağım ben."

Bu paylaşımdan sonra siniri geçmeyen Ebru Polat bir açıklama daha yaptı.

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Polat açıklamasında "Sizin gibi kurallara uymayan insanlar yüzünden kurallara uyanlar harcandı" dedi.

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sokağa çıkma yasağı Ebru Polat
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