Ebru Polat vücuduna yastık yerine battaniye sararak poz verdi!

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan ve pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle 88 binden fazla insan hayatını kaybetti. Virüsten korunmak için evlerinden çıkmayan ünlü isimler ise sosyal medyada yeni bir akım başlattı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan akımda büyük bir yastığı kemerle beline bağlayan kadınlara son olarak Ebru Polat da dahil oldu.

VÜCUDUNA BATTANİYE SARIP POZ VERDİ

Dünyada etkili olan akımlardan birisi ise Quarantine Pillow Challenge oldu. Akıma uyan sosyal medya kullanıcıları yastık ve kemer takarak çekildikleri fotoğraflarını paylaşmaya başladılar. Salgından dolayı evinde olan şarkıcı Ebru Polat ise yastık yerine bir vücuduna battaniye sardı.

Eline dünyaca ünlü marka çantasını alarak poz veren şarkıcı "Bu da benim akımım... Battaniye ile yapıyorum var mı bir diyeceğiniz" dedi.

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı da Instagram'da kısa sürede yayılan akıma ayıcıklı pembe yastığı ile katılmıştı. Enis Arıkan, Dila Tarkan, Eda Taşpınar ve Yeşim Erçetin gibi ünlü isimler de bu akıma uyarak yastıklarıyla poz vermişti.

