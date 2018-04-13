Geçtiğimiz günlerde romantik bir evlilik teklifi alan ancak bunu reddeden Ebru Polat, yaz sezonunu İstanbul Boğazı'nda açtı.

3 / 10 Çok yakın bir arkadaşının motor yatıyla tur attı.

4 / 10 SIK SIK DANS ETTİ

Sık sık dans edip cep telefonu ile konuşan Ebru Polat, yolcu motorlarındaki vatandaşların meraklı bakışlarına hiç ama hiç aldırmadı.