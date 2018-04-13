MAGAZİN

Ebru Polat yaz sezonunu İstanbul Boğazı'nda açtı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.04.2018 11:42 | Son Güncelleme

Arnavutköy açıklarında bir arkadaşına ait teknede güneşlenirken objektiflere takılan Ebru Polat, çevredekilere aldırış etmeden güzel havanın tadını çıkardı.

Geçtiğimiz günlerde romantik bir evlilik teklifi alan ancak bunu reddeden Ebru Polat, yaz sezonunu İstanbul Boğazı'nda açtı.

Ebru Polat sezonu Boğaz'da açtı

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Şarkıcı Ebru Polat, yazın gelmesini, Ege ve Akdeniz sezonunun açılmasını bekleyemedi, sezonu açtı.

Şarkıcı Ebru Polat, yazın gelmesini, Ege ve Akdeniz sezonunun açılmasını bekleyemedi, sezonu açtı.
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YAZI BEKLEYEMEDİ

YAZI BEKLEYEMEDİ
Ebru Polat, yazın gelmesini, Ege ve Akdeniz sezonunun açılmasını bekleyemedi. Önceki gün İstanbul’da güneşli havayı görünce, Boğaz’a koştu.
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Çok yakın bir arkadaşının motor yatıyla tur attı.

Çok yakın bir arkadaşının motor yatıyla tur attı.
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SIK SIK DANS ETTİ

SIK SIK DANS ETTİ
Sık sık dans edip cep telefonu ile konuşan Ebru Polat, yolcu motorlarındaki vatandaşların meraklı bakışlarına hiç ama hiç aldırmadı.
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Ebru Polat istanbul boğazı

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