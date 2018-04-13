Geçtiğimiz günlerde romantik bir evlilik teklifi alan ancak bunu reddeden Ebru Polat, yaz sezonunu İstanbul Boğazı'nda açtı.
Ebru Polat sezonu Boğaz'da açtı
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Şarkıcı Ebru Polat, yazın gelmesini, Ege ve Akdeniz sezonunun açılmasını bekleyemedi, sezonu açtı.
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YAZI BEKLEYEMEDİ
Ebru Polat, yazın gelmesini, Ege ve Akdeniz sezonunun açılmasını bekleyemedi. Önceki gün İstanbul’da güneşli havayı görünce, Boğaz’a koştu.
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Çok yakın bir arkadaşının motor yatıyla tur attı.
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SIK SIK DANS ETTİ
Sık sık dans edip cep telefonu ile konuşan Ebru Polat, yolcu motorlarındaki vatandaşların meraklı bakışlarına hiç ama hiç aldırmadı.
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