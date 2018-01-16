Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Son Güncelleme 9 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 16.01.2018 10:07 |9 saat önce

Ebru Polat, önceki sabah Nişantaşı’nda kaos yaşadı.

Şarkıcı Ebru Polat, Porsche marka spor otomobiliyle Nişantaşı’nda yolda kaldı. Bir arkadaşını telefonla arayarak yardım isteyen şarkıcı, sinirlerine hakim olamayarak 800 bin TL değerindeki aracına tekme attı. Bununla da kalmadı, içi su dolu şişeyi yakıt deposuna boşalttı.

Ünlüler ve otomobilleri

Pahalı yaşam ve pahalı arabalar kimileri için gösteriş kimileri için ise bir tutku haline yorumlanabilir. İşte sporcular, oyuncular ve diğer ünlü isimlerin milyon liralık araçları...

1 / 78 Şarkıcı Ebru Polat, Porsche marka spor otomobiliyle Nişantaşı’nda yolda kaldı.

2 / 78 Bir arkadaşını telefonla arayarak yardım isteyen şarkıcı, sinirlerine hakim olamayarak 800 bin TL değerindeki aracına tekme attı.

3 / 78 Bununla da kalmadı, içi su dolu şişeyi yakıt deposuna boşalttı. Muhabirlerin “Yakıt deposuna su mu koyuyorsunuz?” sorusuna “Sizi ilgilendirmez. Üzerime gelmeyin, çok sinirliyim” diye karşılık verdi.

4 / 78 Polat, daha sonra şu açıklamayı yaptı: “Araç birden durunca arkadaşımı aradım ‘Ya benzin bitti ya da araç hararet yaptı’ dedim. O da ‘hararetse su dök’ dedi. Dalgınlıkla yakıt deposuna su boşalttım. Meğer benzinim bitmiş.”

5 / 78 Avatar Atakan Survivor'da adını duyurduktan sonra oyunculuğa adım atan 'Avatar' lakaplı Atakan Arslan, 400 bin TL değerinde yeni bir araç aldı. Atakan Arslan, yeni aracıyla önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere böyle takıldı.

6 / 78 Acun Ilıcalı Acun Ilıcalı, Ferrari marka otomobiliyle Etiler’deydi. Serafina adlı mekandan çıkan Ilıcalı, spor arabasıyla dikkat çekti.

7 / 78 Bensu Soral Bensu Soral, Cannes dönüşü Bebek'te görüntülendi. Köpeğini gezintiye çıkaran 26 yaşındaki oyuncu daha sonra arkadaşlarıyla yemek yedi.

8 / 78 Çağatay Ulusoy İçerde'de dizisinde Sarp karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy yeni arabasını aldı. Ünlü oyuncu bir süredir test ettiği arazi aracı için paraya kıydı. Geçtiğimiz günlerde pickup'ını alan Ulusoy, yeni otomobilinin rengini değiştirmek için Maslak'taki bir servise bıraktı. Aracına çeşitli modifiyeler de yaptıran yakışıklı oyuncu, arabasını haki yeşiline boyattı. Ulusoy'un 160 bin TL'lik otomobiline yaklaşık 50 bin TL harcadığı konuşuluyor.

9 / 78 Şener Şen Yaz aylarını Yavuz Turgul’un yeni filmi Yol Ayrımı'nın hazırlıkları ve çekimleriyle geçiren Şener Şen, önceki gün Akatlar Çilekli Tesisleri yakınındaki bir benzincide objektife takıldı. 76 yaşındaki oyuncu yaklaşık değeri 300 bin lira olan Audi Q3 model yeni otobolinin benzinini kendi doldurduktan sonra muhabirlerin sorularını cevaplamadan oradan ayrıldı. Şener Şen'in emniyet kemerini takmayı ihmal etmemesi gözden kaçmadı.

10 / 78 Pelin Karahan İkinci kez anne olma mutluluğu yaşayan Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay'ın doğum hediyesi olarak aldığı cip ile Etiler'de görüntülendi. 700 bin TL değerindeki yeni otomobiliyle görüntülenen Karahan, soruları yanıtsız bıraktı. Pelin Karahan'ın, aracının plakası kendi isminin ve ikinci bebeği Eyüp'ün baş harflerinden oluşuyor.

11 / 78 Cem Yılmaz Cem Yılmaz 1992 model Mercedes 500 SL otomobiliyle Etiler'de görüntülendi. Yılmaz'ın yaklaşık değeri 150 bin TL olan otomobilinin plakasında, oğlu Kemal'i simgeleyen 'K' harfi olması dikkatlerden kaçmadı.

12 / 78 Cem Yılmaz 1992 model Mercedes 500 SL otomobiliyle Etiler'de görüntülendi. Yılmaz'ın yaklaşık değeri 150 bin TL olan otomobilinin plakasında, oğlu Kemal'i simgeleyen 'K' harfi olması dikkatlerden kaçmadı. Yılmaz'ı yeni araçlarından Mercedes G AMG, 350 bin Euro yani 1 milyon 365 bin TL. Bu aracın kasko bedeli ise 15 bin TL

13 / 78 Cem Adrian Şarkıcı Cem Adrian, önceki gün Bodrum Bitez'de bulunan Sarnıç Beach'teydi. Gün boyu arkadaşı ile sohbet eden şarkıcı, denize hiç girmedi. Mekan çıkışı ise gazetecileri gören Adrian, ‘’Beni çekmenizi istemiyorum’’ diyerek sinirlendi. Şarkıcının adının soyadının harflerini taşıyan plakalı 90 bin dolarlık (Bugünkü kurla 320 bin lira) Mustang arabası ise dikkatlerden kaçmadı.

14 / 78 Kenan Doğulu Uzun yıllardır Porsche marka araç kullanan Kenan Doğulu, otomobilini yeniledi. Eşi Beren Saat ile Etiler'de görüntülenen sanatçı yeni cipiyle objektiflere takıldı. Bir mekanda akşam yemeği yedikten sonra yeni aldıkları BMW X1 model araçlarıyla trafikte görüntülenen ikili, neşeli halleriyle dikkat çektiler.

15 / 78 Geçtiğimiz hafta Porsche marka aracının benzini biten Kenan Doğulu, muhabirlerin “Kenan Bey artık daha az yakan araba mı kullanmaya karar verdiniz?” şeklindeki esprili sorusuna gülümseyerek karşılık verdi. İkilinin yeni araçlarının değeri yaklaşık 250 bin lira

16 / 78 Kenan Doğulu, kendi kullandığı Porsche marka otomobili ile Arnavutköy’deki stüdyosuna gitmek isterken yolda kaldı.Lüks otomobilinin benzini Aşiyan civarında biten Doğulu, “Starlık mıtarlık kalmadı” dedi. Bir saat trafikte kalan Doğulu, benzininin bitmesiyle Aşiyan’da yolda kaldı. Aracını iterek yolun kenarına çekmeye çalışan Doğulu, "Starlık mıtarlık kalmadı" dedi.

17 / 78 Murat Boz Murat Boz, garajına yeni bir araba daha ekledi. Mercedes marka spor arabanın ardından bu kez de 1 milyon TL’ye cip satın aldı. Spor arabayı 1.2 milyon TL’ye almıştı. Popçu, yeni cipiyle Etiler’de görüntülendi.

18 / 78 Kıvanç Tatlıtuğ Büşra Develi ile başrolü paylaştığı sinema filmi için Antalya-İstanbul arası mekik dokuyan Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün Etiler’de 200 bin euro değerindeki 1998 model beyaz renk Ferrari F355 F1 Berlinetta otomobilinin direksiyonunda görüntülendi. İstanbul’daki işlerini halleden oyuncu, ilk uçakla Antalya’ya uçtu. Yeni filmi için imaj değiştiren Tatlıtuğ’un sakallarını uzattığı görüldü. Filmin Kaş’taki çekimleri 2 ay sürecek. Son olarak Cesur ve Güzel'de Cesur karakterini canlandıran Tatlıtuğ; geçen şubat ayında eşi Başak Dizer ile evliliklerinin birinci yıllını kutlarken Nişantaşı'ndaki Rooms çıkışında aynı otomobil ile görüntülenmişti. Tatlıtuğ'un otomobili eşine yıl dönümü hediyesi olarak aldığı konuşulmuştu.

19 / 78 Tümer Metin Spor yorumcusu Tümer Metin, Corvette marka otomobiliyle çekilmiş fotoğrafını Instagram'dan hesabından paylaştı. Eski futbolcu fotoğrafın altına "Zaman nasıl olsa akıp gidecek öyleyse keyfini sür" notunu düştü.

20 / 78 Gökhan Özoğuz Athena Gökhan önceki gece Bebek Lucca’daydı. Arkadaşlarıyla uzun süre sohbet eden şarkıcıyı, çıkışta sokak çocukları abluka altına aldı. Antika arabaları çok sevdiğini söyleyen Gökhan Özoğuz, 1992 model toplama arazi aracına binerek evinin yolunu tuttu.

21 / 78 Cem Yılmaz Cem Yılmaz 1992 model Mercedes 500 SL otomobiliyle Etiler'de görüntülendi. Yılmaz'ın yaklaşık değeri 150 bin TL olan otomobilinin plakasında, oğlu Kemal'i simgeleyen 'K' harfi olması dikkatlerden kaçmadı.

22 / 78 Şener Şen Yaz aylarını Yavuz Turgul’un yeni filmi Yol Ayrımı'nın hazırlıkları ve çekimleriyle geçiren Şener Şen, önceki gün Akatlar Çilekli Tesisleri yakınındaki bir benzincide objektife takıldı. 76 yaşındaki oyuncu yaklaşık değeri 300 bin lira olan Audi Q3 model yeni otobolinin benzinini kendi doldurduktan sonra muhabirlerin sorularını cevaplamadan oradan ayrıldı. Şener Şen'in emniyet kemerini takmayı ihmal etmemesi gözden kaçmadı.

23 / 78 Emre Altuğ Şarkıcı Emre Altuğ, Cem Yılmaz ve Murat Dalkılıç gibi isimlerin de kullandığı 165 bin lira değerindeki 1961 model Mercedes-Benz otomobilden satın aldı. Altuğ, üstü açık antika arabasıyla turlarken objektiflere yansıdı.

24 / 78 Cem Adrian Şarkıcı Cem Adrian, önceki gün Bodrum Bitez'de bulunan Sarnıç Beach'teydi. Gün boyu arkadaşı ile sohbet eden şarkıcı, denize hiç girmedi. Mekan çıkışı ise gazetecileri gören Adrian, ‘’Beni çekmenizi istemiyorum’’ diyerek sinirlendi. Şarkıcının adının soyadının harflerini taşıyan plakalı 90 bin dolarlık (Bugünkü kurla 320 bin lira) Mustang arabası ise dikkatlerden kaçmadı.

25 / 78 Mustafa Ceceli 2.5 milyon TL’ye satın aldığı Aston Martin otomobiliyle ilk kez objektiflere takıldı. Sivas konseri öncesi Atatürk Havalimanı’nda görüntülenen şarkıcı, gazetecilere isyan etti. Plakasının saklanmasını isteyen Ceceli, “Bizi teşhir etmeyin. Sonra trafikte önümüze atlıyorlar ve otomobilimizin camını patlatıyorlar” şeklinde konuştu.

26 / 78 Mustafa Ceceli Ceceli, daha önce de Etiler’de son model Ferrari ile objektiflere takılmıştı.. Gazetecileri karşısında gören Ceceli, “Emanet araba! Arkadaşımın spor aracıyla test sürüşü yaptım. Kim istemez ki böyle bir otomobili olsun? Ama asfaltı ağlatmak bana göre değil. Hızı ancak trafiğe kapalı alanda yapabilirim” demişti.

27 / 78 Çağatay Ulusoy İçerde'de dizisinde Sarp karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy yeni arabasını aldı. Ünlü oyuncu bir süredir test ettiği arazi aracı için paraya kıydı. Geçtiğimiz günlerde pickup'ını alan Ulusoy, yeni otomobilinin rengini değiştirmek için Maslak'taki bir servise bıraktı. Aracına çeşitli modifiyeler de yaptıran yakışıklı oyuncu, arabasını haki yeşiline boyattı. Ulusoy'un 160 bin TL'lik otomobiline yaklaşık 50 bin TL harcadığı konuşuluyor.

28 / 78 Arda Turan Kısa süre önce A Milli Futbol Takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan İstanbul'da otomobiliyle görüntülendi. Turan, Etiler Papermoon çıkışı son model Aston Martin DB 11 model otomobiline binerken objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Aslıhan Doğan ile barışan 30 yaşındaki futbolcu, "Yeni mi?" sorusuna "Evet" cevabını verdi. Otomobilin fiyatı ise yaklaşık 400 bin euro (1.7 milyon TL)

29 / 78 Bensu Soral Bensu Soral, Cannes dönüşü Bebek'te görüntülendi. Köpeğini gezintiye çıkaran 26 yaşındaki oyuncu daha sonra arkadaşlarıyla yemek yedi. Soral'ı sevgilisi Hakan Baş'ın tahsis ettiği özel otomobil aldı.

30 / 78 Acun Ilıcalı Acun Ilıcalı, Ferrari marka otomobiliyle Etiler’deydi. Serafina adlı mekandan çıkan Ilıcalı, spor arabasıyla dikkat çekti. Ünlü televizyoncu, Ferrari marka aracı sorulunca “Yeni değil” dedi.

31 / 78 Gülben Ergen Gülben Ergen, Audi Q7 Quattro cipiyle Bebek’te görüntülendi. 600 bin TL değerinde olduğu öğrenilen otomobilin plakasının Mustafa Erdoğan’dan olan çocukları Atlas, Ares ve Güney’in baş harflerinden oluşması dikkat çekti. Aracı yeni almadığını söyleyen şarkıcı, “Aşklarım plakada” dedi.

32 / 78 Kenan Doğulu Uzun yıllardır Porsche marka araç kullanan Kenan Doğulu, otomobilini yeniledi. Eşi Beren Saat ile Etiler'de görüntülenen sanatçı yeni cipiyle objektiflere takıldı. Bir mekanda akşam yemeği yedikten sonra yeni aldıkları BMW X1 model araçlarıyla trafikte görüntülenen ikili, neşeli halleriyle dikkat çektiler.

33 / 78 Kenan Doğulu Geçtiğimiz hafta Porsche marka aracının benzini biten Kenan Doğulu, muhabirlerin “Kenan Bey artık daha az yakan araba mı kullanmaya karar verdiniz?” şeklindeki esprili sorusuna gülümseyerek karşılık verdi. İkilinin yeni araçlarının değeri yaklaşık 250 bin lira

34 / 78 Kenan Doğulu Kenan Doğulu, kendi kullandığı Porsche marka otomobili ile Arnavutköy’deki stüdyosuna gitmek isterken yolda kaldı.Lüks otomobilinin benzini Aşiyan civarında biten Doğulu, “Starlık mıtarlık kalmadı” dedi. Bir saat trafikte kalan Doğulu, benzininin bitmesiyle Aşiyan’da yolda kaldı. Aracını iterek yolun kenarına çekmeye çalışan Doğulu, "Starlık mıtarlık kalmadı" dedi.

35 / 78 Pelin Karahan İkinci kez anne olma mutluluğu yaşayan Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay'ın doğum hediyesi olarak aldığı cip ile Etiler'de görüntülendi. 700 bin TL değerindeki yeni otomobiliyle görüntülenen Karahan, soruları yanıtsız bıraktı. Pelin Karahan'ın, aracının plakası kendi isminin ve ikinci bebeği Eyüp'ün baş harflerinden oluşuyor.

36 / 78 Sinan Akçıl Maslak'ta bulunan bir stüdyoya fotoğraf çekimi için giden Sinan Akçıl, Ferrari F430 Spider otomobiliyle objektiflere takıldı. 500 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 750 bin TL) değerindeki aracın arkadaşına ait olduğunu söyleyen şarkıcı, "Dört gündür deniyorum. Beğenirsem alacağım" dedi.

37 / 78 Alişan Manken Çağla Şıkel ile birlikte program sunan Alişan, evinin önünde objektiflere takıldı. Son olarak 350 bin Euro’ya Bentley marka araç alan ünlü türkücü, lüks aracıyla ilk kez görüntülendi.

38 / 78 Zehra Çilingiroğlu Manken Çağla Şıkel ile birlikte program sunan Alişan, evinin önünde objektiflere takıldı. Son olarak 350 bin Euro’ya Bentley marka araç alan ünlü türkücü, lüks aracıyla ilk kez görüntülendi.

39 / 78 Koray Avcı Koray Avcı, İstinye Park Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı. Chevrolet marka klasik otomobiliyle dikkatleri üzerine çeken şarkıcı, ayaküstü soruları yanıtladı. İşlerinin yoğun olduğunu belirten Avcı, “Yaz sezonunun konser takvimini netleştiriyoruz. Epey koşuşturacağız bu yaz” dedi. Dostlarıyla birlikte kısa bir alışveriş turu yapan şarkıcı, ardından Masa Restoran’a geçerek kahve içti.

40 / 78 Aslışah Alkoçlar Aslışah Alkoçlar babasının hediye ettiği Wrangler Rubicon cipiyle Bebek'te objektiflere takıldı. Bir otomobil bayiinin test sürüşü teklif ettiği genç kızın aracı çok sevdiği, babası Ender Alkoçlar’ın da bunun üzerine sürpriz yapıp cipi o350 bin liraya satın aldığı öğrenildi.

41 / 78 Harun Tan Ebru Şallı'nın eski eşi iş adamı Harun Tan, sevgilisiyle Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Güneşli havayı fırsat bilip soluğu dışarıda alan ikili, işadamının elektrikli otomobiliyle kısa bir gezinti yaptı. Basına karşı mesafeli tavrıyla bilinen Tan, her zamankinin aksine rahat hareketleriyle dikkat çekti.

42 / 78 Şükran Ovalı ve Caner Erkin Şükran Ovalı ve futbolcu eşi Caner Erkin Bebek’te görüntülendi. Bir kafeden çıkan ikili koşar adımlarla kendilerini bekleyen VIP araçlarına yöneldi. Değeri 300 bin TL olan özel dizayn edilmiş aracının plakasının Şükran’ın son üç harfi olan RAN olması dikkat çekti. Erkin arabaya binerken eşine centilmence yardım etti.

43 / 78 Şükran Ovalı ve Caner Erkin ‘RAN’ Caner Erkin’in 3.5 aylık eşi oyuncu Şükran Ovalı’nın adının ikinci hecesi. Erkin'in plakası 'RAN' olan bir otomobili daha var.

44 / 78 Ozan Tufan Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, nişanlısı Senem Dişçi ile Bebek’te otomobiliyle objektiflere takılmıştı. Tufan, yeni aldığı 744 bin lira değerindeki Maserati otomobiline nişanlısı ve kendi isimlerinin baş harflerinden oluşan ‘SOT’ plaka yazdırması gözlerden kaçmamıştı.

45 / 78 Ozan Tufan Tufan, İstanbul'da düzenlenen kaçak lüks araç operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Tufan'ın aracını, ülkeye kaçak yollarla araç sokan çeteden aldığı iddia ediliyor. Otomobil tutkusuyla bilinen 22 yaşındaki Tufan'ın son aldığı otomobillerden bir tanesi fotoğraftaki Maserati... Tufan’ın daha önce Audi R8 marka bir otomobili alıp sattığı, söz konusu aracın 2013 model altı olduğu ve ÖTV’sinin düşük yatırıldığı belirtildi. Tufan’ın 2017’de aldığı 744 bin liralık Maserati’nin ise soruşturma kapsamında olmadığı belirtiliyor...

46 / 78 Mesut Özil Arsenal'in Türk asıllı yıldızı Mesut Özil, Londra'daki evinin önünde görüntülendi. Highgate bölgesindeki malikanesinden çıkan ünlü futbolcu, evin çevresinde yapılan su şebekesi kazısı nedeniyle tüm araçlarını yola park etmek zorunda kaldı.

47 / 78 Mesut Özil 28 yaşındaki yıldız, milyonlarca Euro değerindeki spor otomobillerini ve ciplerini yol üzerinde bıraktığı için hayli mutsuz görünüyordu.

48 / 78 Gökhan Gönül Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Lamborghını

49 / 78 Atınç Nukan Beşiktaş'ın genç futbolcusu Atınç Nukan, Bebek'te yaklaşık 180 bin dolar (656 bin 604 TL) değerindeki Range Rover marka aracıyla görüntülendi. Uzun boyuyla dikkati çeken Atınç Nukan, etrafındaki meraklı bakışları üzerine topladı. Yaklaşık bir saat arkadaşlarıyla sohbet eden futbolcu, lüks aracıyla Bebek'ten ayrıldı.

50 / 78 Tolga Zengin Ferrari

51 / 78 Tümer Metin Futbolu bıraktıktan sonra spor yorumculuğu yapan Tümer Metin, yeni otomobiliyle görüntülendi. Adı ve soyadının baş harflerinin yer aldığı ve giymiş olduğu forma numarasından oluşan özel plakasıyla dikkati çeken Tümer Metin, görüntülendiğini fark edince eliyle yüzünü gizlemeye çalışması objektiflere böyle yansıdı.

52 / 78 180 bin euro Metin'in yeni oyuncağının 180 bin euro (yaklaşık 700 bin TL) değerinde olduğu öğrenildi.

53 / 78 Hakan Çalhanoğlu Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, idmanlara bu araba ile gidiyor. Alman basını da Hakan'ın arabasını ilk aldığı zamanlar manşetlerine taşıdı.

54 / 78 Caner Erkin Porsche 911S, 180 bin dolar

55 / 78 Colin Kazım Richards BMW

56 / 78 Milli basketbolcu Semih Erden Ferrari

57 / 78 Sabri Sarıoğlu Porsche Panamera

58 / 78 Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal Porsce 750.000 TL

59 / 78 Wesley Sneijder Hollandalı yıldız Wesley Sneijder beğenip satın aldığı 450 bin Euro (1.5 milyon TL) değerindeki Aston Martin aracının plakasını almak için Yeniköy'deki lüks oto galerisine geldi. İşlemlerini tamamlayan futbolcu yeni aracına kavuştu.

60 / 78 Cristiano Ronaldo Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun otomobillerinde biri Lamborghini Aventador LP700-4

61 / 78 Didier Drogba Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Ferrari kullanıyor.

62 / 78 Paul Pogba Paul Pogba'nın pembe Rolls Royce'u en dikkat çeken otomobillerden biri. Paul Pogba ve futbolcu arkadaşı Romelu Lukaku kız arkadaşlarıyla sık sık eğlenmek için gecelere çıkıyor.

63 / 78 Paul Pogba 430 bin TL değerinde cip aldı Manchester United forması giyen Wayne Rooney, İngiltere'nin Cheshire kentinde görüntülendi. Aceleyle bir restorandan çıkan 31 yaşındaki Rooney, yeni aldığı yaklaşık 430 bin TL değerindeki Range Rover Sport cipine bindi.

64 / 78 Lewandowski Lewandowski'nin arabası, 340 basıyor, 740 beygir. Fiyatı ise 780 bin TL, Ferrari

65 / 78 Lionel Messi Lionel Messi, Cadillac Escalade fiyatı 125 bin euro

66 / 78 Angel Di Maria Paris Saint-Germain'in yıldızı Angel Di Maria, Manchester United'a imza attıktan sonra yeni arabasını aldı.

67 / 78 Mario Götze Borussia Dortmund'a geri dönen Alman futbolcu Mario Götze, Mercedes kullanıyor.

68 / 78 Ricardo Quaresma Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, yeni otomobilinin fotoğrafını Instagram sayfasından hayranlarıyla paylaştı.

69 / 78 Ricardo Quaresma Siyah beyazlı yıldız futbolcu, Ford Mustang marka otomobiliyle ilglili paylaşımın altına 'Benim yeni makine' notunu düştü.

70 / 78 Diego Ribas 2,5 milyon TL değerindeki Ferrari’siyle kısa bir süre öncesine kadar İstanbul'da gezen eski Fenerbahçeli futbolcu Diego'nun, Ferrari’sini Brezilya’dan getirdiği biliniyor.

71 / 78 Sulley Muntari Sulley Muntari, Mercedes Brabus G63 AMG 6×6, fiyatıı ise 900 bin dolar.

72 / 78 Zlatan Ibrahimoviç Manchester United'a imza attıktan sonra ilk golünü hazırlık maçında Galatasaray'a atan Zlatan İbrahimoviç lüks otomobil tutkusuyla biliniyor.

73 / 78 Robinho Lamborghini

74 / 78 Frank Lampard İngiliz milli takım oyuncusu Frank Lampard, Aston Martin D89

75 / 78 Jamie Vardy Leicester Cityli Jamie Vardy, yıllık 13 milyon Pound (55.25 milyon TL) kazanacağı yeni sözleşmeye imza attı. Golcü futbolcu, imzayı atar atmaz 168 bin pound (715 bin TL) değerindeki bir Bentley Continental GT satın aldı. Vardy, 2005 yılında bir fabrika işçisiydi.

76 / 78 Patrice Evra Patrice Evra, Mercedes SLS

77 / 78 Lewis Hamilton Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'un Zonda'sı.