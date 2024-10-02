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Ebru Şahin'den iddialı dönüş! Yeni dizisi Gizli Bahçe'de eskortu canlandıracak!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
02.10.2024 09:43
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Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ı bir araya getiren NOW'ın yeni sezon dizisi Gizli Bahçe'de Nazlı karakterine hayat veren Ebru Şahin'in dizide geceleri eskortluk yapan bir anneye hayat vereceği öğrenildi.

Ebru Şahin'den iddialı dönüş! Yeni dizisi Gizli Bahçe'de eskortu canlandıracak!

Yeni sezona iddialı bir giriş yapan NOW, Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ı seyirciyle buluşturmak için gün sayıyor. Ünlü oyuncuların Nazlı ve Demir karakterlerine hayat vereceği dizide oğlu Memo’yla yaşayan yoksul, bekar ve genç bir anne olan Nazlı ve Memo’nun güçlü ve zengin amcası Demir Akçınar'ın savaşını izleyeceğiz.

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ESKORTU CANLANDIRACAK!

Merakla beklenen dizinin yayınlanan fragmanlarında ise Ebru Şahin'in hayat vereceği karakterin mesleği dikkat çekti. Nazlı, gündüzleri bir bahçede çalışıyor, geceleri ise eskortluk yapıyor. Demir karakteri de Nazlı'nın mesleğini öğrenince yeğeni Memo'yu elinden almak için hukuk mücadelesi veriyor.

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Bir süredir ekranlarda olmayan Ebru Şahin'in bu karakteri nasıl canlandıracağı merak edildi. Uzunca bir süredir başrol oyuncusu böyle bir karakterle televizyon ekranlarına çıkmamıştı. Ebru Şahin'in bu iddialı karakterle geri dönüşü heyecanı iyice yükseltti.

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GİZLİ BAHÇE KONUSU NEDİR?

Nazlı, oğlu Memo’yla yaşayan yoksul, bekar ve genç bir annedir. Memo’nun güçlü ve zengin amcası Demir Akçınar, vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenince Memo’ya sahip çıkmak için peşlerine düşer. Nazlı’nın mesleğini öğrendiği anda, yeğeninin böyle bir kadının yanında büyümesine izin vermeyecektir. Memo’yu alabilmek için büyük bir savaş başlatır. Kendini bu mücadelenin içinde bulan Nazlı aslında Demir’in düşündüğü gibi biri değildir, daha büyük bir sırrı vardır. Nazlı ve Demir, Memo’nun iyiliği için savaşırken Akçınar ailesinin oyunları, yıllardır saklanan sırlar ve geçmişten gelen gölgeler onların bu savaşını daha da içinden çıkılmaz bir hale getirecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım Ebru Şahin
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