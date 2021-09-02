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Ebru Şahin lavanta tarlasında poz verdi

02.09.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbolcu Cedi Osman ile yaşadığı aşkla konuşulan oyuncu Ebru Şahin, lavanta tarlasında objektif karşısına geçti. Çekildiği fotoğrafları takipçileriyle de paylaşan Şahin, gönderisini, "Şimdi, anlıyorum ki kendi boşluklarını gürültüyle doldurma ihtiyacı duyanların rahatı için şarkılarımızı kesmek gerekli değilmiş." notuyla yayınladı.

Ebru Şahin lavanta tarlasında poz verdi

Birkaç ay önce arkadaşlarıyla birlikte Tekirdağ'daki bir lavanta çiftliğine giden Ebru Şahin, o gün çekilen fotoğraflarını 3,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

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Paylaşımlarında beyaz bir elbise giydiği görülen Şahin, lavanta tarlasında verdiği pozlarını, "Şimdi, anlıyorum ki kendi boşluklarını gürültüyle doldurma ihtiyacı duyanların rahatı için şarkılarımızı kesmek gerekli değilmiş." notuyla yayınladı.
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27 yaşındaki oyuncunun fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.


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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şahin Instagram
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