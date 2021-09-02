Ebru Şahin lavanta tarlasında poz verdi

Birkaç ay önce arkadaşlarıyla birlikte Tekirdağ'daki bir lavanta çiftliğine giden Ebru Şahin, o gün çekilen fotoğraflarını 3,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

Paylaşımlarında beyaz bir elbise giydiği görülen Şahin, lavanta tarlasında verdiği pozlarını, "Şimdi, anlıyorum ki kendi boşluklarını gürültüyle doldurma ihtiyacı duyanların rahatı için şarkılarımızı kesmek gerekli değilmiş." notuyla yayınladı.



27 yaşındaki oyuncunun fotoğrafları kısa sürede takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.



