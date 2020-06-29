MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Şahin ve Cedi Osman aşk mı yaşıyor? Cedi Osman da açıklama yaptı! Ebru Şahin kimdir?

Ebru Şahin ve Cedi Osman aşk mı yaşıyor? Cedi Osman da açıklama yaptı! Ebru Şahin kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 12:19 | Son Güncelleme

NBA’deki gururumuz ünlü basketbolcu Cedi Osman ile Hercai dizisinin güzel oyuncusu Ebru Şahin arasındaki aşk söylentileri gündeme bomba gibi düştü. Cedi Osman ile Ebru Şahin arasındaki dedikodulara Ebru Şahin’in ardından Cedi Osman tarafından da açıklama geldi? Ebru Şahin ve Cedi Osman beraber mi? Ebru Şahin kimdir? Cedi Osman kimdir?

Ebru Şahin ve Cedi Osman aşk mı yaşıyor? Cedi Osman da açıklama yaptı! Ebru Şahin kimdir?

NBA’de forma giyen ve Türkiye’deki sosyal olaylara duyarlılığı ile sık sık gündeme gelen ünlü basketbolcu Cedi Osman hakkında Hercai dizisinin başarılı oyuncusu Ebru Şahin ile beraber olduğu söylentileri kulaktan kulağa yayıldı. Ünlü basketbolcunun hayranları güzel oyuncu ile birlikte olup olmadığını merak etmeye başladı. İlk olarak ilişkiyle ilgili yorum yapan taraf Ebru Şahin oldu. Ebru Şahin Instagram hesabından yaptığı açıklamayla söylentileri yalanladı. Cedi Osman’dan da söylentilere dair açıklama gecikmedi. Cedi Osman Instagram hesabından paylaştığı bir story ile haberlerin gerçekle uzaktan yakından alakası olmadığı söyledi. Ayrıca Cedi Osman, çıkan bu haberlerle kimsenin mağdur edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Ebru Şahin kimdir?

Cedi Osman ile adı aşk söylentilerine karıştıktan sonra ünlü basketbolcunun hayranları Ebru Şahin hakkında pek çok detayı merak etmeye başladı. En çok cevap aranan sorulardan biri de “Ebru Şahin kaç yaşında?” sorusu oldu. 18 Mayıs 1994 doğumlu olan başarılı oyuncu Ebru Şahin yaş olarak şu an 26 yaşında. “Ebru Şahin nereli?” sorusu da merak edilenler arasında. İstanbul doğumlu olan güzel oyuncu Ebru Şahin dizileri ile gündemde kalmayı başarıyor. Ebru Şahin oynadığı diziler arasında en çok Hercai dizisi ile meşhur oldu. Bundan önce güzel oyuncu İstanbullu Gelin dizisindeki rolüyle izleyenlerden tam not almıştı. Ebru Şahin sevgilisi merak edilen ünlüler arasında. Daha önce adı rol arkadaşı Akın Akınözü ve Tolga Sarıtaş ile aşk dedikodularına karışmıştı. Ancak taraflardan konuyla alakalı herhangi bir açıklama gelmemişti. Ebru Şahin boyu ise 1.7 metredir.

Cedi Osman kimdir?

Sosyal medyadaki paylaşımları, basketbol kariyerindeki başarıları ve toplumsal olaylara karşı duyarlılığıyla geniş bir hayran kitlesi bulunan Cedi Osman nereli sorusu sıkça soruluyor. Cedi Osman Kuzey Makedonya, Ohri doğumlu. 8 Nisan 1995 doğumlu olan Cedi Osman yaş olarak henüz 25 yaşında. Cedi Osman ve sevgilisi olarak anılan Ebru Şahin arasında 1 yaş bulunuyor. Cedi Osman sevgilisi Deniz Mergen ile yakın zaman önce yollarını ayırmıştı. Cedi Osman boyu ise 2.01 metredir. Ünlü basketbolcu için "Cedi Osman gerçek adı mı?" sorusu da sıkça soruluyor. Gerçek adı Cedi Osman olmakla birlikte Cedi ismi erkek oğlak, keçi yavrusu anlamına geliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Ceyda Düvenci'nin yeni hafta dilekleriCeyda Düvenci'nin yeni hafta dilekleri
Hakan Muhafız yeni sezon ne zaman başlıyor?Hakan Muhafız yeni sezon ne zaman başlıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Cem Yılmaz çileden çıktı! Yeni paylaşım

Cem Yılmaz çileden çıktı! Yeni paylaşım

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Güldür Güldür'de yaprak dökümü! Flaş ayrılıklar...

Güldür Güldür'de yaprak dökümü! Flaş ayrılıklar...

Sünnet derisi itirafına tepki yağdı! Çocuk derisi enjeksiyonu nasıl oluyor?

Sünnet derisi itirafına tepki yağdı! Çocuk derisi enjeksiyonu nasıl oluyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reyting sonuçları: 28 Haziran AB ve total reyting sıralaması

Reyting sonuçları: 28 Haziran AB ve total reyting sıralaması

Ceyda Düvenci'nin yeni hafta dilekleri

Ceyda Düvenci'nin yeni hafta dilekleri

Cüneyt Arkın hastanelik mi oldu? Flaş açıklama

Cüneyt Arkın hastanelik mi oldu? Flaş açıklama

Yıldız Asyalı ve Kerem Saka evleniyor!

Arka Sokaklar'daki o isimle evleniyor!

Zeynep Tokuş'tan teknede yoga

Zeynep Tokuş'tan teknede yoga

Bella Hadid beyazlar içinde! Sütyen giymeyince olay oldu

Beyazlar içinde! Sütyen giymeyince olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.