Ebru Şahin ve Cedi Osman aşk mı yaşıyor? Cedi Osman da açıklama yaptı! Ebru Şahin kimdir?

NBA’de forma giyen ve Türkiye’deki sosyal olaylara duyarlılığı ile sık sık gündeme gelen ünlü basketbolcu Cedi Osman hakkında Hercai dizisinin başarılı oyuncusu Ebru Şahin ile beraber olduğu söylentileri kulaktan kulağa yayıldı. Ünlü basketbolcunun hayranları güzel oyuncu ile birlikte olup olmadığını merak etmeye başladı. İlk olarak ilişkiyle ilgili yorum yapan taraf Ebru Şahin oldu. Ebru Şahin Instagram hesabından yaptığı açıklamayla söylentileri yalanladı. Cedi Osman’dan da söylentilere dair açıklama gecikmedi. Cedi Osman Instagram hesabından paylaştığı bir story ile haberlerin gerçekle uzaktan yakından alakası olmadığı söyledi. Ayrıca Cedi Osman, çıkan bu haberlerle kimsenin mağdur edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Ebru Şahin kimdir?

Cedi Osman ile adı aşk söylentilerine karıştıktan sonra ünlü basketbolcunun hayranları Ebru Şahin hakkında pek çok detayı merak etmeye başladı. En çok cevap aranan sorulardan biri de “Ebru Şahin kaç yaşında?” sorusu oldu. 18 Mayıs 1994 doğumlu olan başarılı oyuncu Ebru Şahin yaş olarak şu an 26 yaşında. “Ebru Şahin nereli?” sorusu da merak edilenler arasında. İstanbul doğumlu olan güzel oyuncu Ebru Şahin dizileri ile gündemde kalmayı başarıyor. Ebru Şahin oynadığı diziler arasında en çok Hercai dizisi ile meşhur oldu. Bundan önce güzel oyuncu İstanbullu Gelin dizisindeki rolüyle izleyenlerden tam not almıştı. Ebru Şahin sevgilisi merak edilen ünlüler arasında. Daha önce adı rol arkadaşı Akın Akınözü ve Tolga Sarıtaş ile aşk dedikodularına karışmıştı. Ancak taraflardan konuyla alakalı herhangi bir açıklama gelmemişti. Ebru Şahin boyu ise 1.7 metredir.